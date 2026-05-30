Trump planea apelar orden que permite a importadores pedir reembolsos por aranceles anulados

Sin embargo, el proceso podría frenarse después de que el gobierno indicó el viernes que apelará la orden de un juez federal que permite que todas las empresas que pagaron los gravámenes invalidados soliciten reembolsos, no solo las que presentaron demandas.

Hasta que el Departamento de Justicia informó al juez sobre la inminente apelación, el sistema de reembolsos supervisado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había estado funcionando con bastante fluidez. El dinero llegó a las cuentas bancarias de los primeros solicitantes el 12 de mayo, unas tres semanas después de que los importadores y sus agentes aduanales pudieran empezar a presentar reclamos mediante un sistema en línea, según CBP.

Las solicitudes de reembolso por un total de 85.000 millones de dólares —más de la mitad de los 166.000 millones que la agencia estimó que el gobierno debe a las empresas — habían sido aceptadas para su tramitación hasta el 22 de mayo, informó la CBP en un escrito judicial presentado a inicios de la semana. Señaló que, hasta ahora, había ordenado al Departamento del Tesoro emitir 20.600 millones de dólares en reembolsos.

El gobierno reveló sus preparativos para apelar mientras objetaba la exigencia del juez Richard K. Eaton para que el comisionado de CBP, Rodney Scott, compareciera ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para responder preguntas sobre cuánto tiempo tomaría devolver el dinero a los 330.000 importadores que podrían ser elegibles. El juez programó una audiencia para el 9 de junio sobre por qué no debería exigir que el gobierno haga lo necesario para acelerar el proceso.

Abogados del Departamento de Justicia pidieron a Eaton que permitiera a uno o dos de los adjuntos de Scott comparecer en su lugar al argumentar que, como alto funcionario designado por el presidente, el jefe de la CBP no puede ser obligado a testificar. También sostuvieron que Eaton excedió su propia autoridad cuando determinó en marzo que el fallo de la Corte Suprema daba derecho a reembolsos a “todos los importadores registrados”.

“Por esa razón, los demandados tienen la intención de apelar la orden judicial de alcance universal del tribunal”, escribieron los abogados, y añadieron que la CBP avanzará “tan rápido como pueda para procesar reembolsos mediante un enfoque por fases” para las empresas que presentaron unas 485 demandas pendientes ante el tribunal de comercio.

En una escueta respuesta el viernes, Eaton dijo que necesitaba escuchar directamente de Scott si el gobierno devolvería todo el dinero que recaudó entre el momento en que Trump impuso los aranceles en abril del 2025 y cuando la Corte Suprema los anuló a finales de febrero.

“Este caso involucra 166.000 millones de dólares”, escribió el juez. “Es irrefutable que el remedio para esta recaudación ilegal es que el gobierno de Estados Unidos reembolse los aranceles cobrados ilegalmente”.

Algunas cadenas minoristas nacionales anunciaron que usarán sus reembolsos para bajar los precios. El director financiero de Walmart, John David Rainey, comentó a analistas la semana pasada que la empresa aplicaría recortes de precios aunque el reembolso máximo al que podría tener derecho representara menos de la mitad del 1% de los 483.000 millones de dólares en ventas anuales de Walmart en Estados Unidos.

Algunas empresas más pequeñas dijeron a The Associated Press que los reembolsos parciales que han recibido hasta ahora se destinarían a pagar aranceles pendientes o futuros, reducir deuda o simplemente mantener el negocio en marcha tras más de un año de incertidumbre y costos adicionales de importación.

Jay Foreman, director ejecutivo de la empresa de juguetes Basic Fun, contó que recibió unos 450.000 dólares, o el 7% de su reclamo total, durante dos días consecutivos este mes. Tomó el reembolso inicial como una señal positiva, pero afirmó que después le devolvieron menos de 10.000 dólares por lo cual el proceso parece una “demora total”.

“Es hora de inyectar los fondos de vuelta a la economía, especialmente considerando cuánto necesitamos nosotros y otros estos fondos para sostener nuestros negocios y financiar nuestras operaciones”, manifestó Foreman.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP