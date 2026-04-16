Trump nomina a Erica Schwartz como directora de los CDC

Un cartel de los Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en la sede de esa agencia en Atlanta, el 2 de marzo de 2025. (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution via AP) AP

Los CDC, con sede en Atlanta y encargados de proteger a los estadounidenses de amenazas prevenibles para la salud, han estado sumidos en una enorme turbulencia desde que Trump regresó al cargo hace más de un año, con una sucesión de líderes en su mayoría temporales.