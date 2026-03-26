Trump interrumpe reunión del gabinete sobre Irán y el aumento de precios para hablar de plumones

El presidente Donald Trump sostiene un plumón Sharpie que asegura fue producido específicamente para la Casa Blanca, durante una reunión de gabinete, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

El mandatario interrumpió el jueves una reunión de gabinete en la que se discutía la guerra con Irán, las largas filas en los controles de seguridad en muchos de los principales aeropuertos del país, el alza en los precios del petróleo y la inquietud en los mercados bursátiles para levantar un Sharpie personalizado de color negro y oro y ofrecer una larga historia sobre cómo su plumón preferido llegó a convertirse en un elemento infaltable en la Casa Blanca.

“¿Ven esta pluma?”, preguntó Trump al inicio de una intermitente diatriba de unos cinco minutos sobre su plumón Sharpie. “Esta pluma es un ejemplo interesante”.

Fue uno de varios extensos apartados que hizo el presidente durante la reunión, los cuales resultaron particularmente irritantes por momentos, tomando en cuenta la cantidad de asuntos de relevancia que pudo haber tratado con sus principales asesores.

El monólogo sobre el Sharpie se produjo después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el enviado especial Steve Witkoff, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio ofrecieron un panorama sombrío sobre los ataques con misiles, los esfuerzos de enriquecimiento de uranio de Teherán y las tropas estadounidenses que siguen en peligro.

El presidente presentó su enredado relato como un ejemplo de cómo su sentido empresarial puede conducir a mejores y más baratos resultados para el gasto federal. También buscaba reforzar su crítica de larga data de que las renovaciones al edificio de la Reserva Federal en Washington son demasiado costosas.

El relato de Trump comenzó con su insistencia en que la Casa Blanca tuvo alguna vez “hermosos” bolígrafos que costaban 1.000 dólares cada uno.

Eso planteaba un problema, explicó Trump, porque durante las ceremonias de firma de leyes, entregaba bolígrafos como recuerdo a legisladores, simpatizantes y otras personas que facilitaron la nueva medida. Incluso había niños, de quienes se lamentó que no conocían el valor del obsequio.

“A veces tienes 30, 40 personas”, comentó Trump.

A pesar de ser conocido por su gusto por lo ostentoso —incluido el enorme salón de fiestas de la Casa Blanca de 400 millones de dólares que ordenó construir después de demoler el Ala Este—, Trump sostuvo que “me siento culpable por naturaleza” de regalar tantos bolígrafos costosos.

“Económicamente, amo al gobierno como me amo a mí mismo”, declaró. “Quiero ahorrar dinero”.

El presidente dijo que trabajó con un fabricante de plumones y que le preocupaba darle demasiada publicidad a la empresa involucrada, sólo para revelar posteriormente que se trataba de Sharpie, uno de sus favoritos desde hace tiempo. Como reconocido empresario, usó esos marcadores durante décadas para firmar autógrafos o para subrayar recortes de periódico y enviarlos con notas personalizadas escritas con la característica tinta negra. Y, como presidente, Trump ha seguido usando los rotuladores de la marca para firmar órdenes ejecutivas, proclamas y leyes.

Trump contó que se puso en contacto con Sharpie y le dijeron que podían fabricar un plumón negro con el logotipo de la Casa Blanca en dorado y que no le cobrarían por ello. Trump señaló que insistió en pagar 5 dólares por marcador. Las búsquedas en internet muestran que los Sharpies típicos suelen venderse entre 1 y 2 dólares cada uno.

“El director de Sharpie recibe una llamada. Ni siquiera sé quién demonios es. Dijo: ‘¿De verdad es el presidente?’”, relató Trump.

Un plumón no había recibido tanta atención en la Casa Blanca desde el escándalo de “Sharpiegate” relacionado con el huracán Dorian durante el primer mandato de Trump. Aun así, el fabricante de Sharpie, Newell Brands --con sede en Atlanta--, indicó en un comunicado que no tenía información sobre la conversación que describió Trump, pero que presidentes actuales y anteriores de Estados Unidos, funcionarios electos, celebridades, atletas y artistas, entre otros utilizan los rotuladores de la marca.

Trump lo resumió como “una historia de negocios”.

“Por 5 dólares, obtengo una pluma mucho mejor que por 1.000, y puedo repartirlas”, dijo Trump. “Y, sinceramente, se han puesto de moda, así que ¿qué les puedo decir?”

Después de concluir su historia sobre su plumón Sharpie, Trump se tomó un momento para deleitarse con su propia capacidad para contar historias antes de ceder la palabra al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Buena suerte, Scott”, le dijo, mientras el resto del gabinete se volvía a reír.

“Bueno, señor”, respondió Bessent, “como siempre, es difícil hablar después de usted”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP