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Trump firma orden ejecutiva para evaluar riesgos de inteligencia artificial

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial el martes, menos de dos semanas después de posponer una ceremonia en la Casa Blanca por sus preocupaciones de que una política similar pudiera restarle ventaja a Estados Unidos en esa tecnología.

El presidente Donald Trump (izq) y Kevin Warsh llegan a la ceremonia de juramentación de Warsh como presidente de la Reserva Federal, en la Casa Blanca en Washington, el 22 de mayo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump (izq) y Kevin Warsh llegan a la ceremonia de juramentación de Warsh como presidente de la Reserva Federal, en la Casa Blanca en Washington, el 22 de mayo del 2026. (AP foto/Alex Brandon) AP

La orden establece un marco para que el gobierno federal evalúe los riesgos para la seguridad nacional de los sistemas de IA más avanzados durante un máximo de un mes antes de su publicación. El gobierno podrá trabajar con socios de confianza “que tendrán acceso temprano a los modelos fronterizos cubiertos para promover una innovación segura y reforzar la ciberseguridad de la infraestructura crítica”, señala la orden.

No está claro en qué medida la orden difería de la que se negó a firmar el 21 de mayo.

Trump canceló el mes pasado un acto en el Despacho Oval con ejecutivos de la industria tecnológica porque no le gustó la versión anterior de la orden. Trump manifestó entonces a los periodistas: “Le estamos ganando a China, le estamos ganando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de esa ventaja”.

Esa directiva fue descrita como una colaboración voluntaria con empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos que participaban, entre ellas Anthropic, OpenAI y Google.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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