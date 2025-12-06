americateve

Trump entregará medallas a los homenajeados del Kennedy Center en una ceremonia en la Oficina Oval

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump recibió el sábado a los homenajeados del Kennedy Center 2025 en la Oficina Oval para lo que la Casa Blanca describió como una ceremonia de presentación de medallas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de un concierto de Andrea Bocelli en la Sala Este de la Casa Blanca mientras se dirige al recinto, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de un concierto de Andrea Bocelli en la Sala Este de la Casa Blanca mientras se dirige al recinto, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert) AP

Los homenajeados de este año son el actor Sylvester Stallone, los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, la banda de rock Kiss y el actor y cantante Michael Crawford.

Trump ignoró al Kennedy Center y su programa de premios principal durante su primer mandato. Pero el presidente instituyó una serie de cambios desde que regresó al cargo en enero, destacando especialmente la destitución de su junta directiva y su reemplazo por simpatizantes del Partido Republicano que lo eligieron presidente del consejo directivo.

Trump también ha criticado la programación del centro y su apariencia física, y prometió renovar ambos.

El presidente dijo en agosto que estaba “aproximadamente un 98% involucrado” en la elección de los homenajeados de 2025 cuando los anunció personalmente en el Kennedy Center, el primer grupo elegido bajo su liderazgo. Tradicionalmente, los homenajeados habían sido anunciados mediante un comunicado de prensa.

No está claro cómo fueron elegidos. Antes de Trump, esa responsabilidad recaía en un comité de selección bipartidista.

También el sábado, después del evento en la Oficina Oval, Trump tenía previsto asistir a una cena anual del Departamento de Estado para los homenajeados. En años anteriores, éstos recibían sus galardones en la cena, pero al parecer, Trump trasladó la ceremonia a la Casa Blanca.

Mientras tanto, el glamuroso programa de los Kennedy Center Honors y su serie de actuaciones en tributo a cada homenajeado será grabado el domingo en el centro de artes escénicas para ser transmitido más tarde en diciembre por CBS y Paramount+. Trump asistirá al programa por primera vez como presidente, acompañado por su esposa, la primera dama Melania Trump.

El mandatario dijo en agosto que presentaría el espectáculo, pero la Casa Blanca no ha descrito su nivel de participación. Tradicionalmente, los presidentes asisten al programa y se sientan con los homenajeados entre el público. Ninguno ha servido como anfitrión.

“Me han pedido que sea el anfitrión. Dije, ‘Soy el presidente de Estados Unidos. ¿Son tontos al pedirme que haga eso?’”, dijo Trump en ese entonces. “Y luego Susie Wiles me dijo, ‘Señor, me gustaría que usted fuera el anfitrión.’ Dije, está bien, Susie, lo haré”, dijo Trump, refiriéndose a su jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Trump pasó varias horas en el Kennedy Center el viernes. Participó en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA para 2026 y aceptó su premio inaugural de la paz. Trump también se reunió en grupo con los líderes de Canadá y México.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

