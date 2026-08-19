Trump elige a la doctora Heidi Overton, asesora clave, para dirigir la FDA

Heidi Overton, subdirectora del Consejo de Políticas Domésticas de la Casa Blanca, en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 10 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Como médica y subdirectora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, que ha trabajado en varias iniciativas de salud del segundo mandato de Trump, Overton se ha convertido en una figura de confianza en su administración y en una defensora de los objetivos del presidente republicano.

Sin embargo, cualquier nuevo comisionado de la FDA tendrá que equilibrar una serie de prioridades contrapuestas, entre las fijaciones de Trump, los intereses antirregulatorios de los republicanos tradicionales y la postura anticorporativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Esos desafíos marcaron la gestión del anterior jefe de la FDA, el doctor Marty Makary, quien renunció en mayo y dejó proyectos sin terminar, entre ellos trabajos sobre alimentos ultraprocesados, antidepresivos y vacunas contra el COVID-19.

En una publicación en Truth Social en la que se refirió a una “Dra. Heidi”, Trump calificó a Overton como una “estrella” inteligente y respetada que cumpliría sus prioridades de curas más rápidas, innovación, precios más bajos de los medicamentos y más victorias para el movimiento "Make America Healthy Again" de Kennedy.

Overton estudió medicina en la Universidad de Nuevo México y tiene un doctorado en investigación clínica de la Universidad Johns Hopkins, según su perfil de LinkedIn. Antes de incorporarse a la segunda administración de Trump, se desempeñó como directora de políticas en el centro conservador America First Policy Institute.

En los últimos meses, ha aparecido junto al mandatario para presentar proyectos importantes, incluidos algunos de sus acuerdos con farmacéuticas para reducir precios de medicamentos y su reciente y controvertida orden sobre vacunas, que buscaba dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola —conocida como MMR— en tres inmunizaciones separadas, en contra del consejo de grupos médicos.

En un acto en el Despacho Oval para promover esa orden, permaneció junto al presidente mientras él sugería falsamente que la cantidad o el calendario de las vacunas podría influir en el aumento de las tasas del trastorno del espectro autista, pese a que el consenso científico y décadas de estudios han concluido de manera firme que no existe vínculo.

Overton ha sido crítica de las píldoras abortivas y, si es confirmada, quedaría en posición de revertir normas de la FDA que hicieron esas píldoras más accesibles. Opositores al aborto han expresado frustración porque la administración no se ha movido para frenar el comercio en línea de las píldoras abortivas, una situación que consideran socava las prohibiciones estatales del aborto.

Para ser confirmada, Overton tendrá que obtener la aprobación de un Senado controlado por los republicanos por un margen estrecho y enfrentar preguntas del comité de salud del Senado. Su presidente, el senador republicano Bill Cassidy, médico de Luisiana, ha sido un crítico abierto de algunas acciones de Trump que siembran dudas sobre las vacunaciones, incluida su orden reciente.

El reemplazo de Makary enfrentará desafíos que él dejó pendientes

Antes de dejar la FDA, Makary había recibido quejas de ejecutivos de la industria de la salud y de activistas antiaborto, pero la frustración llegó a un punto crítico por la falta de avances respecto a los cigarrillos electrónicos con sabores. Empresas como R.J. Reynolds buscan comercializarlos para fumadores adultos, pero desde hace tiempo se culpa a los vapeadores de sabores dulces por la tendencia del vapeo adolescente, y científicos de la FDA han dudado en respaldarlos para reducir el tabaquismo en adultos.

Días antes de la salida de Makary, la agencia abrió la puerta a permitir que más cigarrillos electrónicos no autorizados y bolsas de nicotina ingresaran al mercado de Estados Unidos, un cambio de política que, en la práctica, pasó por alto a los expertos de la agencia.

Las compañías farmacéuticas también buscarán cambios en la agencia, tras rechazos o reversiones de fármacos biotecnológicos destinados a enfermedades raras. Las quejas de empresas biotecnológicas, inversionistas y grupos de pacientes han aumentado y han sido retomadas por legisladores conservadores.

Makary intentó apaciguar los reclamos de la industria, en parte al anunciar nuevos programas diseñados para simplificar o acelerar las aprobaciones de medicamentos. Pero algunas de esas iniciativas han creado nuevos dolores de cabeza para la agencia.

Varios de los adjuntos de Makary también salieron de la agencia. El doctor Vinay Prasad, jefe de vacunas y biotecnología de la agencia, renunció en abril tras intensas críticas de farmacéuticas, pacientes e inversionistas. Y la doctora Tracy Beth Hoeg, quien participaba en el escrutinio de antidepresivos, vacunas contra el COVID-19 y otras terapias, fue reemplazada como directora interina del centro de medicamentos de la FDA.

MAHA tiene altas expectativas sobre el próximo jefe de la FDA

El reemplazo de Makary también deberá atender las prioridades del movimiento "Make America Healthy Again" de Kennedy.

Una decisión importante para el próximo comisionado es qué hacer con la regulación de los péptidos. Un panel de asesores federales de salud seleccionados por Kennedy recomendó recientemente facilitar el acceso a varios péptidos populares entre influencers y celebridades, pese a las advertencias de científicos de la FDA de que no se ha demostrado que esos químicos sean seguros o eficaces.

La agencia también propuso recientemente un cambio de norma que exigiría a los fabricantes de alimentos notificar a los reguladores antes de introducir nuevos ingredientes o aditivos en alimentos procesados o envasados. Pero la agencia aún trabaja con la Casa Blanca para finalizar una definición de alimentos ultraprocesados, a los que Kennedy culpa por las elevadas tasas nacionales de diabetes, obesidad y otras afecciones crónicas.

Bajo Kennedy, la FDA también ha establecido obstáculos adicionales para las vacunas y ha bloqueado la publicación de investigaciones sobre las vacunas contra el COVID-19. Y Kennedy respaldó a Trump recientemente mientras el presidente firmaba la orden ejecutiva destinada a trastocar las vacunaciones infantiles pese a desafíos financieros y logísticos sin precedentes.

La FDA también mantiene una revisión en curso de antidepresivos de uso extendido, incluido si podrían aumentar el riesgo de autismo y otros trastornos cuando se usan durante el embarazo. Desde hace tiempo, esos medicamentos han sido un objetivo de Kennedy, quien fue un líder del movimiento antivacunas antes de incorporarse al gobierno.

La agencia también ha estado investigando dos brotes recientes de enfermedades transmitidas por alimentos: un brote de cyclospora vinculado a lechuga contaminada que ha enfermado a miles de personas y pimientos jalapeños vinculados a un brote de salmonela en varios estados.

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El corresponsal Matthew Perrone contribuyó con esta nota.

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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP