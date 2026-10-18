Trump dominó las zonas rurales de EEUU. Iowa pone a prueba si los demócratas pueden recuperarla

La congresista Marie Gluesenkamp Perez, demócrata por Washington, conversa con simpatizantes al inicio de una jornada de contacto con los votantes en el parque Penny Playground, el sábado 10 de octubre de 2026, en Chehalis, Washington. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Trump hizo un “trabajo endiabladamente bueno” en aquel entonces, comentó el conserje escolar de 70 años. Pero ahora Roethler lamenta una economía en la que “son las familias de clase media las que se llevan el gran golpe”, al tiempo que Trump “va a salir muy por delante”. Se burla del esfuerzo del presidente republicano por ganar elogios como el Premio Nobel de la Paz o un lugar en el Monte Rushmore.

“Creo que tiene delirios de grandeza”, afirmó Roethler, quien planea apoyar a los demócratas el próximo mes en un estado que se ha convertido en un campo de batalla de mitad de mandato luego que Trump lo ganara por 13 puntos porcentuales hace dos años. El presidente regresará a Iowa dos veces antes de las elecciones para convocar a sus simpatizantes.

Los demócratas enfrentan un desafío cuesta arriba para ganar comunidades rurales como esta en el condado Chickasaw, un antiguo bastión del partido que giró con fuerza hacia la derecha en la era Trump, a medida que un realineamiento más amplio se extendía por gran parte de la región centro-norte agrícola del país. Pero con sólo reducir sus pérdidas mediante exhortos a votantes como Roethler, los demócratas esperan volverse nuevamente competitivos desde Iowa y Kansas hasta Nebraska y Ohio.

Josh Turek, el demócrata que se postula para un escaño del Senado en Iowa, señaló que su partido ha “planteado mal este problema matemático”.

“Hay que salir a esos condados rurales y recortar los márgenes”, sostuvo en una entrevista.

Los republicanos saben que están a la defensiva en estos estados. Trump celebró recientemente un mitin en Nebraska para impulsar al senador Pete Ricketts y hará lo mismo con el senador Roger Marshall en Kansas el lunes. Los republicanos están inyectando dinero en ambos estados antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Pocos lugares representan el desafío del partido como Iowa, donde los demócratas están llevando a cabo campañas enérgicas para gobernador, para el Senado y para varios escaños de la Cámara de Representantes, incluido el 2do Distrito Congresional, que abarca gran parte del noreste del estado y hasta hace poco se consideraba sólidamente republicano.

Con los aranceles alterando la economía agrícola y la guerra en Irán elevando los precios de la gasolina —el diésel supera los 6 dólares por galón en Iowa—, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, recorrió el distrito para pedir a los votantes que mantengan en pie su frágil mayoría.

“Este estado es muy importante para nosotros”, declaró Johnson en Cedar Falls.

La erosión republicana era evidente a unos 72,4 kilómetros (45 millas) al norte, en New Hampton. A pocas casas de Roethler, Bill Stonecypher, de 69 años, votó por Trump en 2016, con la expectativa de que aplicara su olfato empresarial al gobierno. Ahora Stonecypher planea votar por todos los demócratas en la boleta por primera vez en su vida.

“Sólo sé que es un desastre y que va a llevar años arreglarlo”, expresó.

Otra vecina, Deb Thorne, de 70 años, respaldó a Trump en 2024, pero dijo que no ha cumplido su promesa de bajar los costos.

“Nos mintió”, afirmó. “Estoy mirando más a los demócratas para todo”.

Cómo un candidato a gobernador está llegando más allá de la base del partido

Los demócratas en Iowa se sienten alentados por Rob Sand, el auditor estatal, cuya campaña para gobernador se basa en acercamientos explícitos a independientes y republicanos desencantados.

Unas cuantas decenas de personas se reunieron recientemente en un salón de la Legión Americana en St. Ansgar, un pueblo de una milla cuadrada cerca de la frontera con Minnesota. Sand comenzó describiendo una “crianza bastante estándar” centrada en la caza, la pesca y la iglesia.

Se distanció de las disputas sobre temas culturales que han lastrado al partido a nivel nacional. Algunas cabezas en la sala asintieron cuando habló de su oposición a que niñas transgénero jueguen en equipos deportivos femeninos.

“Todo eso era algo de lo que nadie hablaba cuando estábamos en la secundaria”, dijo Sand, cuyo rival es el republicano Zach Lahn, un recién llegado a la política.

La única razón por la que él era demócrata, explicó Sand, era que tenía que elegir un partido para participar en las primarias y pensaba que los demócratas eran más fuertes en asuntos como el agua potable y la protección de las tierras públicas.

Jim Wherry, un republicano que integra la Junta de Supervisores del condado Mitchell, asistió al evento y dijo que Sand “tiene una muy buena oportunidad”.

“Lo que más me preocupa es que a veces las cosas se enfocan en las áreas urbanas”, comentó. “Así que me gusta que realmente esté incorporando al Iowa rural”.

Sand, que ha ganado dos elecciones estatales como auditor, dijo que ha recibido apoyo de votantes que también respaldaron a Trump.

“Una de las cosas que la gente que vota por ambos encuentra en común es que decimos lo que pensamos y estamos insatisfechos con el sistema político”, indicó.

Demócratas están aumentando las inversiones rurales

Los demócratas están intensificando sus inversiones rurales. La Asociación de Gobernadores Demócratas ha destinado 10 millones de dólares a cada una de las campañas en Iowa, Georgia, Ohio y Wisconsin, y podría gastar en otros lugares antes de las elecciones.

“Lo que veo es un mapa que ha crecido y crecido y crecido, y eso es bueno para los demócratas”, dijo en una entrevista el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien encabeza la asociación.

La Comisión de Campaña Demócrata para el Congreso, enfocado en recuperar la cámara baja, lanzó por primera vez en este ciclo electoral un programa de acercamiento rural, que incluye encuestas, medios pagados y personal. El grupo ha hecho una inversión de seis cifras tan solo en publicidad televisiva en el 2do Distrito Congresual de Iowa.

La candidata demócrata Lindsay James, una capellana que a menudo habla de su fe para conectar con los votantes, podría verse impulsada porque el distrito incluye la ciudad natal de Sand, Decorah. Compite contra el republicano Joe Mitchell, un exlegislador estatal que trabajó en el gobierno de Trump.

En una entrevista, James dijo que estaba “comprometida a presentarse en todas partes”. Al preguntársele por qué los demócratas perdieron votantes rurales en elecciones anteriores, fue tajante en su evaluación.

“Los demócratas en Washington han dejado atrás la región centro-norte del país”, sostuvo.

Preocupaciones económicas podrían dar a los demócratas una oportunidad

Los vientos en contra de la economía en Iowa podrían dar a James y a otros demócratas una oportunidad.

Una encuesta realizada en agosto por The Associated Press, en colaboración con KFF, encontró que los votantes rurales en Estados Unidos están frustrados económicamente con Trump. Aproximadamente la mitad de los votantes rurales cree que la economía nacional está “peor” que cuando Trump regresó al cargo en enero de 2025. El sondeo halló que cerca de 6 de cada 10 votantes rurales desaprueban la forma en que Trump ha manejado la guerra con Irán.

Aun así, la encuesta encontró que era poco probable que los votantes rurales apoyaran a los demócratas a gran escala en noviembre.

Mark DeVries, un agricultor de 64 años del condado Franklin, Iowa, dijo que no está de acuerdo con todo lo que hace Trump y reconoció que los aranceles del presidente han perjudicado su negocio. Pero afirmó que se mantenía con Trump y los republicanos.

“Está haciendo cosas que hay que hacer”, sostuvo DeVries sobre Trump.

En campaña junto a Mitchell, Johnson apeló a esa lealtad a Trump para advertir sobre las consecuencias de que los demócratas recuperen el control del Congreso. Un juicio político contra Trump, dijo, “será lo primero que pasará”.

Pero los demócratas que esperan llegar al Congreso evitaron quedar atrapados en esa pelea.

Turek dijo que no tenía “ningún interés” en un juicio político y que los demócratas “necesitan mirar hacia adelante, no hacia atrás”.

James, que ha hecho de la lucha contra la corrupción un tema de campaña, resaltó que “no le interesa el teatro político”.

“Desde luego me interesa la rendición de cuentas”, afirmó. “Pero estoy enfocada de manera exclusiva en políticas que vayan a brindar, de inmediato, alivio a las familias”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP