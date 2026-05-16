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Trump dice que líder de Estado Islámico murió en misión conjunta de EEUU y Nigeria

WASHINGTON (AP) — Donald Trump afirmó que fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un líder del grupo extremista Estado Islámico en una misión llevada a cabo el viernes en NIgeria.

Trump anunció la operación conjunta en una publicación en redes sociales a última hora de la noche, en la que ofreció pocos detalles. Manifestó que Abu Bakr al-Mainuki era el segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial y que “creía que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que estaba haciendo”.

Estados Unidos consideraba a al-Mainuki una figura clave en la organización y las finanzas del grupo, y creía que estaba planeando ataques contra Estados Unidos y sus intereses, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a compartir información sensible.

Nacido en la provincia nigeriana de Borno en 1982, al-Mainuki asumió el mando de la rama de EI en África Occidental después de que el anterior líder del grupo en la región, Mamman Nur, fuera abatido en 2018, de acuerdo con el Counter Extremism Project, que monitorea a grupos insurgentes.

Al-Mainuki tenía su base en la zona del Sahel, indicó el grupo de monitoreo, y añadió que se cree que combatió en Libia cuando la milicia radical estaba activa en el país del norte de África hace más de una década. Estados Unidos lo sancionó en 2023.

En diciembre, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses que lanzaran ataques contra Estado Islámico en Nigeria, aunque entonces difundió pocos detalles sobre el impacto.

Nigeria ha estado combatiendo a múltiples grupos armados, incluidos al menos dos afiliados a EI.

La operación del viernes por la noche fue el último episodio de una serie de misiones encubiertas en el extranjero anunciadas por Trump este año, que comenzó con la impactante redada nocturna de enero para capturar y sacar del poder al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo rápidamente a Estados Unidos, seguida casi dos meses después por los ataques que dieron comienzo a la guerra con Irán.

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Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin en Washington y Samy Magdy en El Cairo, Egipto, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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