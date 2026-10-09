Trump dice que EEUU le comprará diésel a Rusia, lo que alivia la presión sobre Moscú

El precio del galón de diésel aparece en la pantalla electrónica de un surtidor en una estación QuikTrip el jueves 1 de octubre de 2026, en Greenwood Village, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Trump manifestó en redes sociales el viernes que cerró el acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin en una llamada telefónica en la que se esperaba que abordara un presunto caso de peste en Rusia. En cambio, el mandatario estadounidense anunció que el Kremlin suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas de otras 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Moscú entregará otras 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo” tras eso, escribió.

Trump hizo su impactante anuncio después de que el mes pasado firmara una amplia ley de sanciones contra Rusia que buscaba endurecer las medidas contra la economía energética rusa, entre otras áreas, las cuales ayudan a financiar la guerra contra Ucrania.

Su decisión arroja dudas sobre la probabilidad de que la Casa Blanca imponga sanciones a Rusia este mes. Una ley bipartidista aprobada por el Congreso le ordenó al gobierno tomar medidas contra los principales importadores de petróleo y gas rusos.

En su anuncio, Trump no se refirió a las sanciones ni a la guerra contra Ucrania, pero declaró: “Reducir los precios para los estadounidenses —especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros— es mi mayor prioridad”.

La Casa Blanca no respondió de momento a preguntas sobre quién estaba pagando el diésel de Rusia ni cuándo estaría disponible el combustible suministrado en virtud del acuerdo. Tampoco aclaró si los suministros posteriores de diésel ruso previstos para el próximo mes se entregarían antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre.

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev volvió a publicar el viernes en la red social X el anuncio del Departamento del Tesoro, y señaló que “la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en diésel y energía beneficiará al mundo”.

La ley que Trump promulgó el mes pasado contempla sanciones contra funcionarios rusos, bancos y una flota clandestina de petroleros, y prohíbe toda nueva inversión estadounidense en Rusia y la gestión de deuda soberana.

Además le ordena a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y hayan tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

Washington no ha importado petróleo ni gas rusos desde 2022, cuando el gobierno del presidente Joe Biden los prohibió debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Poco después de que Trump hiciera el anuncio, el Departamento del Tesoro indicó que estaba emitiendo de inmediato una licencia temporal que permite que el diésel ruso se suministre al mercado global.

Los precios de la gasolina a nivel mundial se han disparado luego de que la guerra en Irán ha trastocado el sector energético. El promedio nacional del precio de un galón de diésel en Estados Unidos fue de 6,23 dólares el viernes, según la asociación automovilística AAA, después de alcanzar un récord de 6,52 dólares el 22 de septiembre.

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El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP