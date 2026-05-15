Trump demanda a diócesis para expropiar terreno cerca de El Paso para muro fronterizo

El terreno que el gobierno federal quiere tomar se encuentra en la base del Monte Cristo Rey, una montaña de 219 metros (720 pies) de altura con una estatua de Jesucristo de casi 9 metros (29 pies) en la cima, que domina Ciudad Juárez, El Paso y Sunland Park, Nuevo México.

Los abogados del gobierno de Trump presentaron una demanda la semana pasada en un tribunal federal de Nuevo México contra la diócesis de Las Cruces, que se resiste al intento del gobierno de quedarse con el terreno. La demanda sostiene que el gobierno federal necesita el terreno para instalar barreras y tecnología “diseñada para ayudar a asegurar la frontera Estados Unidos-México”.

El gobierno señaló en documentos judiciales que ha ofrecido a la iglesia 183.000 dólares por el terreno.

La iglesia afirmó en documentos judiciales que los esfuerzos del gobierno de Trump violan su derecho, amparado por la Primera Enmienda constitucional, a la expresión religiosa.

“La construcción de un muro fronterizo a través de este sitio sagrado o a lo largo de él podría dañar irreparablemente su santidad religiosa y cultural, obstruir las rutas de peregrinación y convertir un espacio sagrado en un símbolo de división. Cualquier acción federal para expropiar esta tierra, construir barreras físicas o impedir el acceso al Monte Cristo Rey constituiría una vulneración significativa de la libertad religiosa y de los derechos de culto”, señaló la diócesis.

Cada otoño, hasta 40.000 personas realizan una peregrinación hasta la cima de la montaña, donde las diócesis de Las Cruces y El Paso celebran una misa. Tradicionalmente, el evento se realiza el último domingo de octubre, pero en los últimos años la peregrinación se ha trasladado a la festividad de Cristo Rey en noviembre.

Algunos hacen el recorrido de cinco millas descalzos; otros gatean hasta la cima de rodillas.

La legisladora federal Veronica Escobar, demócrata por El Paso, expresó en un comunicado: “La importancia cultural y religiosa del Monte Cristo Rey es central para nuestra región. Expropiar este bien comunitario para construir un muro fronterizo es coherente con el flagrante desprecio del gobierno de Trump por lo que valoran comunidades como la nuestra. Hay varias otras maneras de brindar seguridad fronteriza. En cambio, el gobierno de Trump prefiere destruir este sitio sagrado”.

El gobierno ha dicho que la zona es una ruta de alto tránsito para el tráfico de personas y que quiere cerrar la brecha para detener la inmigración ilegal. La zona también ha sido escenario de un número récord de muertes de migrantes desde que el gobierno estatal y el federal incrementaron la vigilancia militar en esta parte de Texas, incluso cuando el número de inmigrantes que cruzan se ha desplomado.

Ruben Escandon Jr., portavoz del Comité de Restauración del Monte Cristo Rey, un grupo de voluntarios no afiliado a la iglesia que mantiene el sitio, indicó que apoya añadir barreras adicionales en el área porque quiere asegurarse de que el público esté a salvo de cualquier actividad ilegal. Afirmó que la construcción de barreras no impedirá que los visitantes accedan a la cima de la montaña.

Comentó que “terminar ese muro, para nosotros, ayudará a mantener el aspecto religioso, cultural y artístico”.

Ray Aguilar, un conservacionista en Ciudad Juárez, dijo que los esfuerzos por construir más barreras en la zona no solo afectan negativamente la biodiversidad local, sino que dañan los lazos culturales a ambos lados de la frontera. Cristo Rey funciona como un corredor para los animales que cruzan entre La Sierra de Juárez, en México, y las montañas Franklin de El Paso.

“Las plantas y los animales no reconocen fronteras, así que cuando ocurren factores de esta magnitud, lo único que se hace es poner en riesgo una biodiversidad que ya está en peligro de extinguirse”, señaló Aguilar.

El gobierno de Trump anunció el verano pasado que levantaría barreras fronterizas en la zona e inició la construcción de 2,12 km (1,32 millas) de barrera fronteriza al sur de la montaña, en Sunland Park.

SLSCO, una empresa con sede en Galveston, obtuvo un contrato de 95 millones de dólares para levantar las barreras de acero de 9 metros (30 pies) de altura con refuerzo de concreto. Las cuadrillas comenzaron el trabajo a principios de este año.

Es el esfuerzo más reciente del gobierno de Trump por usar leyes de expropiación para tomar terrenos —incluidos sitios religiosos y culturales— para barreras fronterizas.

El gobierno había revelado planes para barreras fronterizas en el Parque Nacional Big Bend, pero líderes estatales y locales tanto republicanos como demócratas, junto con residentes, ambientalistas y defensores, condenaron públicamente esos esfuerzos.

Recientemente, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que el gobierno no construirá barreras en el parque nacional, pero sigue con planes para instalar tecnología de vigilancia, a la que muchos en la zona se oponen por el daño que las cuadrillas de construcción infligen al paisaje desértico. El gobierno también continúa expropiando propiedad privada en áreas cercanas al parque para levantar un muro fronterizo.

En Arizona, cuadrillas de construcción dañaron un raro sitio arqueológico indígena estadounidense que se cree tiene al menos 1.000 años de antigüedad.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP