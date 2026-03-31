Trump asistirá a estreno del musical "Chicago" en el Kennedy Center

Trump tiene previsto asistir a la función junto a su esposa, la primera dama Melania Trump. Será la primera vez que estén juntos en el Kennedy Center desde el estreno del documental “Melania” en enero. Él asistió la noche de estreno de la producción de “Les Misérables” el verano pasado y recibió abucheos y aplausos.

Ambientada en la década de 1920, “Chicago” es una mordaz sátira sobre cómo el mundo del espectáculo y los medios convierten a delincuentes en celebridades.

“Chicago” estará en cartel en la Ópera del Kennedy Center hasta el 5 de abril. El centro entregará el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense al comediante Bill Maher el 28 de junio, un evento al que Trump también podría asistir.

Desde que regresó al cargo en enero de 2025, el mandatario ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto, al destituir a la junta directiva y reemplazarla por una elegida por él que lo nombró presidente.

La junta añadió el nombre de Trump al Kennedy Center y aprobó el cierre por dos años luego que una gran cantidad de artistas y músicos cancelaron sus presentaciones molestos porque Trump se había hecho con el control de la histórica institución. Tanto el cambio de nombre como el cierre previsto han dado lugar a procedimientos legales que siguen en curso.

Se sabe que los presidentes tienen capacidad para hacer varias cosas a la vez, pero la asistencia de Trump al estreno se produce después de que la Casa Blanca sugiriera que la guerra en Irán y otros asuntos importantes le impidieron asistir durante el fin de semana a la Conferencia de Acción Política Conservadora en las afueras de Dallas.

Trump era una figura habitual en reuniones anteriores de la CPAC, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que a él todavía “le encanta” el evento y “tiene una muy buena relación con la gente fenomenal que lo organiza”.

“Fue simplemente por cuestiones de agenda este año; al celebrarse en Texas, lo mejor para la agenda del presidente y lo que tiene entre manos ahora mismo era no ir”, explicó Leavitt durante su rueda de prensa con reporteros el lunes

En su lugar, Trump pasó el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y fue a su club de golf el sábado y el domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP