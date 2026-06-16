Trump arremete contra Netanyahu mientras busca acuerdo con Irán, lo que pone a prueba su amistad

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, posa para una foto junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de subir al avión Air Force One en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, el 13 de octubre de 2025, mientras el presidente de Israel, Isaac Herzog, observa a la izquierda. (AP Foto/Evan Vucci/Archivo) AP

Ahora, mientras Trump intenta cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, arremete contra Netanyahu con una retórica que ningún otro líder estadounidense se ha atrevido a usar públicamente.

Se atribuyó el mérito de la existencia de Israel —“sin mí, no habría Israel”— y criticó duramente su criterio en entrevistas. Incluso lo describió como “loco”.

El mandato de Netanyahu como primer ministro abarca cuatro presidentes de Estados Unidos, y en algún momento u otro ha frustrado a todos. Pero ninguno lo ha expresado tan abiertamente como Trump, quien inició la guerra contra Irán junto con Netanyahu.

La tensión surge mientras Trump critica recientes ataques israelíes contra Líbano que amenazan con poner en riesgo las negociaciones entre Washington y Teherán. Trump ha estado presionando para lograr un acuerdo mientras enfrenta un costo político en casa, donde la guerra es impopular y los precios de la gasolina se han elevado.

“Si Netanyahu se interpone en algo que Trump realmente quiere, y eso es salir de esta guerra, está dispuesto a usar la influencia que tiene”, afirmó Aaron David Miller, quien se desempeñó como asesor en asuntos de Oriente Medio para gobiernos demócratas y republicanos durante dos décadas.

Está previsto que el viernes se firme un acuerdo en Ginebra. Al hablar en la cumbre anual del G7 en Francia, Trump manifestó que le dijo a Netanyahu que no ha estado contento con sus movimientos recientes.

“Sin Estados Unidos, no habría Israel. Sin mí, no habría Israel, porque ningún otro presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo hice”, aseveró Trump. “He tenido una gran relación con Bibi. Ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano”, agregó, usando un mote familiar para Netanyahu.

Durante mucho tiempo ha existido un consenso bipartidista en Washington en torno a apoyar a Israel, pero en los últimos años se ha debilitado. Los liberales se han indignado cada vez más por el trato que da Israel a los palestinos, especialmente durante la guerra en la Franja de Gaza, y los conservadores han cuestionado la importancia del apoyo estadounidense a Israel. Hay preocupaciones sobre antisemitismo tanto en la izquierda como en la derecha.

Los comentarios más recientes de Trump provocaron críticas rápidas de grupos de tendencia izquierdista.

“Está planteando que la mera existencia de Israel depende de él”, señaló Halie Soifer, quien dirige el Jewish Democratic Council of America. “Es profundamente ofensivo para la gran mayoría de los judíos que se preocupan por el futuro de Israel”.

El expresidente estadounidense Joe Biden y la exvicepresidenta Kamala Harris a menudo discreparon con Netanyahu durante la guerra en Gaza, y en ocasiones lo criticaron públicamente. Pero fueron más cautelosos para evitar enfrentar acusaciones de ser antiisraelíes.

Los grupos conservadores y proisraelíes estaban divididos sobre la gravedad de la condena pública de Trump a Netanyahu.

El presidente de la Coalición Judía Republicana, Matt Brooks, describió la crítica de Trump como poco más que el desacuerdo inevitable entre miembros de una familia.

Brooks rechazó que cualquier crítica atenuada a los comentarios de Trump por parte de su partido representara un mensaje político contradictorio, porque Trump ha sido un apoyo confiable de Israel como presidente.

“Si Biden o Harris dijeron algo crítico, provenía de la posición de alguien que era hostil hacia Israel o que no tenía el mismo nivel de apoyo a Israel que el presidente Trump”, sostuvo Brooks.

Mencionó el papel del primer mandato de Trump en el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, entre otras acciones.

Biden había criticado la gestión de Netanyahu de la guerra en Gaza, aunque la crítica de Trump a Netanyahu llega con una “tremenda reserva de buena voluntad en este tema que ni Biden ni Harris tuvieron jamás”.

Mort Klein, un conservador y defensor de Israel, dijo que Trump debería haber mantenido los comentarios en privado, especialmente a la luz de sus elogios públicos a lo largo de los años a líderes autoritarios en Turquía, Corea del Norte y China.

Klein, presidente de la Zionist Organization of America (Organización Sionista de Estados Unidos), dijo que le preocupaba que Trump estuviera haciendo los comentarios en público para atraer a críticos de Israel “porque ve que los estadounidenses se han vuelto más hostiles hacia Israel que nunca”.

“Eso me preocupa”, expresó Klein.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP