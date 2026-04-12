Trump arremete contra el papa León XIV y amplía su disputa por la guerra en Irán

El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 12 de abril de 2026, tras su regreso de Miami. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

Fue una arremetida extraordinaria contra el líder mundial de la Iglesia católica, que agravó una disputa que comenzó por la guerra en Irán.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente en redes sociales.

Poco después, habló con reporteros en la Base Conjunta Andrews, donde aterrizó en el Air Force One.

La publicación de Trump se produjo después que León denunciara durante el fin de semana la “ilusión de omnipotencia” que está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigiera que los líderes políticos se detengan y negocien la paz.

León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

El papa, nacido en Estados Unidos, no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump en su oración. Pero el tono y el mensaje de León parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP