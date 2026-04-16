Trump apuesta a que sus recortes de impuestos agradarán a votantes en Las Vegas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Marine One al salir de la Casa Blanca, el jueves 16 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

Los trabajadores que ganan propinas y trabajan horas extra han obtenido mayores devoluciones en esta temporada de impuestos, pero esos ahorros y otros derivados del “Gran y hermoso proyecto de ley” que Trump promulgó el año pasado se han visto erosionados por el aumento de los precios de la gasolina, impulsado por la guerra con Irán.

El presidente realiza este inusual viaje al Oeste mientras enfrenta una creciente presión política para poner fin a la guerra y se centra en un mensaje que ayude a su partido, mientras ambos intentan defender sus mayorías parlamentarias en las elecciones legislativas intermedias, que se realizarán en noviembre. Trump insistió, antes de salir de la Casa Blanca rumbo a Las Vegas, en que los precios de la gasolina “no están muy altos” en comparación con lo que él pensaba que serían debido a la guerra con Irán.

Trump celebrará el viernes un acto en Phoenix con el grupo político conservador Turning Point USA. Pero su primera parada es en Las Vegas, donde encabezará una mesa redonda con varios agentes de policía que se han beneficiado de las nuevas exenciones fiscales sobre las horas extra, junto con un barbero y un supervisor de mesas de juego de un casino, quienes pudieron acogerse a las nuevas exenciones fiscales sobre las propinas.

El Departamento del Tesoro informó el miércoles que el reembolso fiscal promedio este año ha superado los 3.400 dólares, unos 340 dólares más que hace un año.

Trump ha dicho que concibió por primera vez su propuesta de “no gravar las propinas” en Las Vegas, una ciudad donde el entretenimiento es el sustento financiero y muchos trabajadores dependen de las gratificaciones de los visitantes.

Pero también es una ciudad de personas que viajan diariamente, entre ellas, los trabajadores que reciben propinas y que conducen hasta sus empleos en deslumbrantes casinos. La gasolina promedia 5 dólares por galón en Las Vegas, un 28% más que hace un año, según la Asociación Estadounidense de Automovilistas (AAA, por sus siglas en inglés).

Nicholas Delaney, auxiliar de vuelo que vive en el suburbio de Henderson, en Las Vegas, y que afirmó no haber votado por el presidente en 2024, comentó que, en su opinión, Trump está haciendo un trabajo “terrible” en lo que respecta al costo de vida. Consideró que la exención fiscal para las propinas era una buena política, pero le preocupa el costo de los alimentos y la gasolina.

“Tengo que gastar más de 100 dólares para llenar el tanque, ¿13 galones? Una locura”, expresó Delaney.

Paula Goodman, bartender en un casino de Henderson, señaló que el costo de vida es su mayor preocupación en este momento, y añadió que gasta más de 400 dólares a la semana en comestibles para su familia.

Pero Goodman, que votó por el presidente, dijo creer que él está “haciendo un trabajo bastante bueno”, y no lo culpa por los altos precios de la gasolina, que describió como una simple fluctuación. Como bartender, dijo que personalmente agradece el ahorro fiscal sobre las propinas que se lleva a casa.

“Cada centavito hoy en día es muy importante”, manifestó. “Has visto el diésel, ¿verdad? 6,11 dólares”.

Los precios de la gasolina superan los reembolsos fiscales

La Casa Blanca indicó que Trump está centrado en los recortes de impuestos, la desregulación y en aumentar la producción energética de Estados Unidos para bajar los precios, y describe los altos precios de la gasolina como una perturbación temporal derivada de la guerra con Irán.

“Decenas de millones de estadounidenses se benefician en esta temporada de impuestos de las emblemáticas disposiciones del presidente” en la ley tributaria, declaró el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai, y sostuvo que eso demuestra “cómo la administración no ha perdido el enfoque en cumplir nuestra agenda de asequibilidad en casa”.

Aun así, el conflicto ha encarecido las cosas. El Bank of America Institute examinó sus datos de depósitos y gasto y, en un análisis realizado el martes, concluyó que “el aumento promedio en los reembolsos fiscales podría cubrir el aumento promedio del gasto en gasolina durante al menos cinco meses”.

Kathy Bostjancic, economista en jefe de Nationwide, una empresa de seguros y servicios financieros, escribió la semana pasada en un análisis que “parece probable que el fuerte aumento de los precios de la gasolina supere por completo el incremento del beneficio inesperado de fondos fiscales para los hogares”, y subrayó que el dinero devuelto probablemente evitaría una caída más pronunciada del gasto de los consumidores.

El mensaje económico de Trump, centrado en las exenciones fiscales, también se ha visto opacado esta semana por distracciones del propio presidente, quien enfureció incluso a algunos de sus seguidores al enzarzarse en una disputa pública con el papa y publicar en redes sociales una imagen, que luego borró, en la que se le representaba como Jesús.

El estratega republicano Ron Bonjean dijo que, entre los republicanos, “la frustración y la preocupación crecen cada semana sobre si podremos conservar la Cámara este noviembre”.

Se necesita mucha repetición para que un mensaje como promover la ley fiscal logre llegar a los votantes, pero la tendencia de Trump a desviarse hacia otros temas puede diluirlo, explicó Bonjean. El mandatario, que en ocasiones ha desestimado las preocupaciones sobre la asequibilidad como “un engaño” y “una estafa” de los demócratas, tiene que reconocer las realidades económicas que la gente enfrenta ahora si quiere ayudar a su partido en noviembre, añadió el experto.

“Definitivamente tiene que hablar de su plan para bajar los altos costos de la gasolina, o si no, pierde su propio mensaje. No será creíble limitarse a hablar de no gravar las propinas”, afirmó.

¿Cuándo bajarán los precios de la gasolina?

Aunque el presidente ha dicho que cree que la guerra con Irán terminará pronto, aún no ha surgido un acuerdo para resolverla, y Washington y Teherán siguen planteando posturas muy alejadas.

Trump dijo el domingo, en una entrevista con Fox News Channel, que los precios de la gasolina “podrían ser los mismos o quizá un poco más altos” para las elecciones intermedias de noviembre.

El miércoles, en otra entrevista con Fox News, Trump se retractó de ese comentario. “Creo que serán mucho más bajos” antes de la elección, bajo el supuesto de que la guerra ya habrá terminado desde hace tiempo.

“Cuando eso se resuelva, los precios de la gasolina van a bajar tremendamente”, declaró Trump.

Horas después, en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue menos optimista y pronosticó que los precios de la gasolina caerán en algún momento de este verano, dependiendo de cómo avancen las negociaciones con Irán.

“Tengo confianza en que en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre podamos volver a tener gasolina a 3 dólares”, dijo Bessent a los periodistas.

___

Price informó desde Washington. El periodista de The Associated Press Josh Boak, en Washington, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP