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Trump amenaza con despedir a Powell una vez que expire su periodo como jefe de la Fed

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar con despedir a Jerome Powell si el presidente de la Reserva Federal decide permanecer en la junta de gobierno del banco central estadounidense una vez que concluya su periodo el próximo mes.

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, al recordársele que Powell ha dicho que no se irá mientras siga pendiente una investigación en su contra, Trump respondió: “Bueno, entonces tendré que despedirlo, ¿OK?”.

Powell afirmó que permanecería como presidente del comité de la Fed que fija las tasas de interés después de que termine su mandato si no se ha confirmado a ningún sucesor. Y señaló que podría quedarse incluso más tiempo si la investigación continúa.

Trump lleva meses queriendo destituir a Powell como presidente de la Fed, al considerar que se ha tardado demasiado en recortar las tasas de interés para impulsar rápidamente la economía estadounidense.

El presidente republicano nominó al exfuncionario de la Fed, Kevin Warsh, para suceder a Powell. Sin embargo, la confirmación de Warsh se ha retrasado por una investigación del Departamento de Justicia sobre breves comentarios que Powell hizo ante la Comisión Bancaria del Senado en junio acerca de la renovación del edificio de la Fed. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, ha dicho que no votará para confirmar a ningún nominado hasta que se retire la investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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