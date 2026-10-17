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Trump alardea de un “mandato mucho más poderoso” en un mitin en Kentucky

HIGHLAND HEIGHTS, Kentucky, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump alardeó el sábado de su poder en su segunda etapa en la Casa Blanca durante un mitin en Kentucky para impulsar la participación republicana, en momentos en que su partido enfrenta dificultades en las elecciones de mitad de mandato, afirmando: “Puedo hacer cosas que son increíbles”.

El mandatario, quien habló en la ciudad de Highland Heights para respaldar a candidatos republicanos, entre ellos Ed Gallrein para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, divagó sobre su decisión de cambiar la manera en que el gobierno de Estados Unidos se refiere al Golfo de México, para llamarlo Golfo de América.

“Creo que no podría haber hecho esto en mi primer mandato. Este es un mandato mucho más poderoso”, manifestó Trump. “Google no habría aceptado mi llamada en el primero. Ahora, me besan el trasero”.

“Bueno, también cambié el nombre de un lago en Canadá a Lago Estados Unidos”, continuó, en referencia al lago Ontario.

El poder que Trump se atribuye se contrapone a la frustración de los votantes por la forma en que lo ha ejercido, ya que los aranceles y la guerra con Irán han elevado los precios y hay más estadounidenses que consideran que el presidente vela por sus propios intereses y no por los del país.

Con el control de ambas cámaras del Congreso en juego —y, con ello, la posibilidad de que los demócratas inicien investigaciones sobre su administración si ganan—, Trump se ha colocado en primer plano ante los votantes, aun cuando los republicanos, en privado, temen que sea un lastre.

Trump nominó a uno de sus abogados personales como secretario de Justicia, ordenó ataques militares contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas, intenta poner su nombre al Kennedy Center y se ha enriquecido a sí mismo y a su familia mientras ha estado en el cargo.

Mientras saltaba de un tema a otro en el escenario en Kentucky, Trump abordó los precios de la gasolina y sostuvo que la guerra con Irán iba a terminar pronto —una afirmación que ha repetido muchas veces a lo largo del conflicto de casi ocho meses— y que los precios del combustible bajarán a niveles inferiores a los de antes. La multitud vitoreó.

Trump enfrenta vientos en contra en las elecciones y trabaja para presentar una imagen ominosa de los demócratas en las últimas semanas antes de la elección de mitad de mandato. En ella incluye la afirmación de que, si el partido opositor gana, Estados Unidos tendrá “una depression”, y que la plataforma demócrata incluye abolir el Senado y la Corte Suprema del.

Esos elementos no forman parte de la Plataforma del Partido Demócrata. Pero Trump trata de ponerlos en el mismo nivel que los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, algunos de cuyos candidatos ganaron en las elecciones primarias de este año.

El presidente volvió a plantear su dudosa promesa de que, si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, entonces cada adulto estadounidense recibiría 5.000 dólares. Eso, con toda probabilidad, costaría más de 1 billón de dólares y requeriría la aprobación del Congreso, además de agravar el déficit presupuestario anual del país, de casi 1,8 billones de dólares.

En el mitin del sábado, Trump añadió una nueva promesa, aparentemente condicionada, para Kentucky: si los republicanos ganan, dijo, el Departamento de Defensa invertiría en revitalizar una planta de fabricación de medicamentos en el estado.

El presidente llamó al estrado a Gallrein, el candidato republicano para el distrito de la Cámara de Representantes que derrotó al representante Thomas Massie en la elección primaria republicana. Massie ofendió a Trump al presionar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y oponerse a la guerra con Irán, y el presidente respondió al apoyar con éxito a Gallrein en la elección primaria del partido.

Sin embargo, Massie sigue contando con seguidores por mantenerse firme en sus principios profundamente conservadores, aun cuando ello ha supuesto votar en contra de su propio partido. Cuando Trump arremetió contra Massie, calificándolo de “imbécil” y “perdedor”, y presentó a Gallrein como un sustituto más leal, la reacción del público fue tibia: cerca de la mitad de los asistentes aplaudieron los ataques de Trump, mientras que la otra mitad permaneció en silencio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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