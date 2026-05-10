Trump afirma autoridad sobre espacios públicos de Washington

El presidente estadounidense Donald Trump visita el Monumento a Lincoln en Washington el 7 de mayo del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) AP

Poco después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran fuego el jueves, Trump hizo una visita al National Mall para revisar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que ordenó repintar de un color que describe como “azul bandera estadounidense”.

El proyecto ha estado en su mente últimamente. Durante un discurso de más de una hora el lunes ante propietarios de pequeñas empresas, Trump dedicó unos nueve minutos a hablar del trabajo de pintura, detalló el piso de granito y dijo que redujo el costo de de 350 millones de dólares a 1,9 millones.

El próximo proyecto de Trump podría ser East Potomac Park, hogar de un campo público de golf con vistas al Monumento a Washington.

El presidente republicano ha hablado de transformarlo en un lujoso “campo a la altura del U.S. Open”. Esta semana se colocaron letreros advirtiendo de una interrupción y defensores de la preservación llevaron al gobierno a los tribunales después de que escombros arrojados allí procedentes de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca dieran positivo en plomo.

Para última hora del viernes, la organización sin fines de lucro que opera el campo dijo que seguiría administrando el espacio hasta que el Servicio de Parques Nacionales inicie una “restauración histórica”.

Mientras tanto, la Casa Blanca informó a una agencia de planificación que costaría a los contribuyentes al menos 7,5 millones de dólares concretar el plan de Trump de pintar de blanco el edificio de granito Eisenhower Executive Office Building.

Y eso fue solo esta semana.

Todos los proyectos del presidente

Durante el último año, Trump ha arrasado el Ala Este para dar paso a un salón de baile. Su nombre fue añadido a las fachadas del Instituto de la Paz y del Kennedy Center, que planea cerrar por una renovación de dos años. Su rostro adorna una pancarta en la sede del Departamento de Justicia, entre otros lugares. Está impulsando un arco triunfal cerca del Cementerio de Arlington y ha cerrado parques, incluido el Lafayette Square frente a la Casa Blanca, para una rehabilitación.

Trump se está garantizando una huella duradera en una ciudad donde obtuvo apenas el 6,5% de los votos en 2024. Está ejerciendo un poder ejecutivo extraordinario y ofreciendo nuevas pistas sobre cómo emplea su tiempo, quizá el activo más valioso de un presidente.

Mientras los proyectos en Washington avanzaban esta semana, el alto el fuego en Irán corría el riesgo de desmoronarse, el precio promedio de un galón de gasolina superó los 4,50 dólares y las elecciones aportaron nuevas pruebas del entusiasmo demócrata de cara a los comicios de noviembre.

“No es cuestión de una cosa u otra, pero obviamente todos los presidentes tienen cantidades limitadas de capital que pueden usar y cantidades limitadas de atención que pueden dedicar”, indicó Julian Zelizer, historiador presidencial de la Universidad de Princeton. "Y él está decidiendo, en un momento de guerra, un momento de inestabilidad económica, que esto es una prioridad”.

Trump rechaza esas preocupaciones.

Cuando le preguntaron en el estanque reflectante por qué estaba centrado en el proyecto dada la acción militar de Estados Unidos en Irán, respondió: “Nuestro país es un país de belleza, limpieza, seguridad, gente grandiosa. No de una capital mugrienta”.

Consideraciones políticas para los republicanos

Para los republicanos que defienden estrechas mayorías en el Congreso, no es tan sencillo. Muchos preferirían hablar de logros de política pública, incluidos recortes de impuestos, en lugar de proyectos de construcción multimillonarios en Washington.

Aunque pocos critican directamente a Trump, existe el reconocimiento de que el partido necesita afrontar las realidades económicas.

“Muchos estadounidenses están muy preocupados por el costo de vida y tenemos que abordarlo”, manifestó recientemente el senador John Kennedy, republicano por Luisiana.

Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos realizada a finales de abril encontró que el 52% de los estadounidenses se opone al arco planeado por Trump. Eso incluye a cerca de 6 de cada 10 independientes. Un 51% de los republicanos lo apoya.

Los estadounidenses se oponen al salón de baile por un margen de 2 a 1, impulsado en gran medida por demócratas e independientes. Aproximadamente 2 de cada 10 republicanos se oponen al proyecto, según la encuesta. La encuesta no encontró un cambio notable en el apoyo al salón de baile después de un tiroteo en la cena del mes pasado de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Trump ha alegado que ese incidente no hubiera ocurrido si se hubiese realizado en el salón de baile, aunque cuando ordenó la demolición del Ala Este nunca mencionó el tema de la seguridad.

Trump no muestra señales de dar marcha atrás en ninguno de los proyectos. En su lealtad absoluta al mandatario, senadores republicanos añadieron esta semana 1.000 millones de dólares en mejoras de seguridad de la Casa Blanca para el salón de baile a un proyecto de ley no relacionado, a pesar de que Trump había dicho que no se necesitaría dinero de los contribuyentes.

Un ritmo vertiginoso de cambios en Washington

En una ciudad donde la preservación histórica suele ser sagrada, el ritmo de los cambios ha sido vertiginoso.

Rebecca Miller, directora ejecutiva de DC Preservation League, ha pasado 23 años en la organización, que demandó para detener la toma del campo de golf y se unió a una coalición que intenta obligar al Kennedy Center a cumplir las leyes de preservación. Dijo que su organización ha trabajado con administraciones de ambos partidos y calificó las medidas de Trump como “sumamente inusuales”.

“Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es una administración que parece pensar que puede simplemente hacer lo que quiera sin ninguna aportación”, afirmó. “Estos activos pertenecen al pueblo de Estados Unidos. No son el portafolio personal de nadie”.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, sostuvo que Trump está “totalmente enfocado en bajar los costos para las familias trabajadoras, deportar a criminales ilegales, mantener seguras nuestras ciudades, embellecer la capital de nuestra nación y proteger nuestra seguridad nacional asegurando que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear, todo al mismo tiempo”.

No es la primera vez que una Casa Blanca se interesa por la apariencia de Washington.

Durante la administración de Lyndon Johnson, la primera dama Lady Bird Johnson supervisó esfuerzos de embellecimiento que incluyeron plantar árboles y flores en todo el Distrito de Columbia.

A veces se ridiculizaron sus esfuerzos por considerarlos distracciones de otros asuntos apremiantes, como la guerra de Vietnam. Pero los implementó en coordinación con funcionarios locales.

“Lady Bird Johnson intentaba resaltar la belleza natural de Washington”, declaró Mark Updegrove, presidente de la Fundación LBJ e historiador presidencial. “Donald Trump está tratando de rehacer la capital de la nación a su imagen”.

La afirmación de poder de Trump sobre Washington, incluido el despliegue continuado de tropas de la Guardia Nacional, ha animado la primaria demócrata de la ciudad el próximo mes para cargos locales clave, incluidos alcalde y delegado ante el Congreso.

La primera pregunta en un foro para candidatos a la alcaldía esta semana se centró en cómo proteger la Home Rule Act, la ley de 1973 que otorgó a la ciudad un autogobierno limitado. Los candidatos dijeron que se enfrentarían a Trump cuando fuera necesario, aunque un aspirante, Vincent Orange, señaló que los demócratas nacionales también habían fallado al distrito.

“Las dos veces que tuvimos una oportunidad de convertirnos en estado, fueron los demócratas quienes nos decepcionaron”, apuntó en referencia a intentos fallidos en el Congreso para convertir a la ciudad en un estado con plenos derechos de representación.

En una entrevista, Janeese Lewis George, miembro del Concejo de D.C. y principal candidata en la contienda por la alcaldía, aseguró que los funcionarios de la ciudad necesitan hacer un mejor trabajo al presentar su caso ante el Congreso para la condición de estado. Señaló que el impacto de Trump en la ciudad es más amplio que las renovaciones, al referirse al despliegue militar como una “ocupación federal” y mencionar las consecuencias de la actividad de control migratorio y los recortes a la fuerza laboral federal.

“La gente de nuestra ciudad tiene miedo”, expresó. “Es trabajo del alcalde realmente hacerle saber a la nación que D.C. ha quedado de manera única en una situación vulnerable”.

Tom Davis, un republicano de Virginia que a menudo apoyó la autonomía de la ciudad cuando era congresista, manifestó que las renovaciones ofrecen una “oportunidad de traer algo de dinero a la ciudad y arreglar cosas que de otro modo no habrías tenido”.

“Pero esto es difícil”, admitió. “Esta no es una ciudad que esté enamorada del presidente”.

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La corresponsal Darlene Superville contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP