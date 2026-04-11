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Trump acapara reflectores al presentarse otra vez en función de la UFC

MIAMI (AP) — Al inicio de función UFC 327 la atención no se concentró en ninguno de los peleadores, sino el presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump llega a la función UFC 327 en Miami, el sábado 11 de abril de 2026 (Tasos Katopodis/Pool via AP)
El presidente estadounidense Donald Trump llega a la función UFC 327 en Miami, el sábado 11 de abril de 2026 (Tasos Katopodis/Pool via AP) AP

Trump ingresó al Kaseya Center poco después de las 9 de la noche para ver la pelea de los semipesados entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg. Lo acompañaban Dana White, el presidente de la UFC y varios miembros de la familia Trump.

Mientras una canción de Kid Rock retumbaba en los altavoces, el presidente estadounidense caminó hacia su asiento, donde lo esperaba el secretario de Estado Marco Rubio. También estaba cerca Sergio Gor, el embajador de Estados Unidos en India.

Trump estrechó las manos de los asistentes en el área y se aseguró de saludar a Joe Rogan, el podcaster que también trabaja como comentarista de la UFC.

El presidente sonrió varias veces a las cámaras.

Antes, de camino a la arena, la cuenta de Trump en su red Truth Social publicó lo que parecía un anuncio de una próxima pelea de la UFC en la Casa Blanca el 14 de junio, en su cumpleaños número 80.

Se pudo ver a una multitud de curiosos grabando la caravana presidencial al llegar.

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