Trueno condensa su lado argentino y uruguayo en “Turr4zo”

En esta imagen de portada de álbum, publicada por Sony Music Latin, "Turr4zo" de Trueno. (Sony Music Latin via AP) AP

“Traté de hacer mi carta de presentación al mundo, siento que llegó mi momento de agradecer también el público que se consiguió y mostrarle 100% la transparencia y la pureza de lo que soy y lo que aprendí”, dijo el argentino en una entrevista reciente por videollamada a propósito del lanzamiento de su cuarto álbum de larga duración.

El título de “Turr4zo” proviene del adjetivo “turro” y tiene sus raíces en el tango. Engloba a los jóvenes de clase baja, pícaros, atrevidos, pero también algo pillos.

“Quiero reivindicar el buen significado de la palabra”, dijo Trueno, quien se encontraba bebiendo mate en su jardín en Buenos Aires. “Y también es un poco un link (vínculo) con el nombre de mi primer disco, que es ‘Atrevido’. Un turro es atrevido. En la vida hay que perseguir los sueños y atreverse, porque si uno se queda en su molde... no se consigue nada".

"Hay que salir para adelante, hay que romper el muro, hay que ser atrevidos, hay que ser turrazo’”, agregó.

Al ser un álbum de rap y hip hop, tiene muchos sampleos, en este caso provenientes del Cono Sur. Está Sandro, uno de los favoritos de su abuela, dijo, pero también están Charly García, Chaqueño Palavecino, Astor Piazzolla, Luis Alberto Spinetta, Carlos Gardel y Los Wachiturros.

Aquellos que no estén listos para sentirse viejos se emocionarán al escuchar algo de “Puente” del álbum solista “Bocanada” de Gustavo Cerati que fue lanzado tres años antes de que naciera Trueno.

“Gustavo fue muy disruptivo con el sonido general del rock and roll”, dijo Trueno. “Él como solista logró cosas increíbles, pero justamente siento que marcó como un estilo del nuevo rock and roll en ese momento y para mí era clave que participe en este disco”.

El sample en cuestión está incluido en la canción “Zombi” que Trueno dedica con especial cariño a la noche, a la que considera su musa.

“Después de las 12 y cuando todo el mundo está durmiendo”, dijo, “me salen las letras, las composiciones, los beats, todo; así que por eso también es uno de mis temas favoritos”.

Nostalgia por los 90s

“90s”, que tiene como invitada a María Becerra, es un tema que apela a la nostalgia por esa década que cautiva a los nacidos después del 2000. Previamente habían lanzado “Cuando te vi” y también habían compartido escenario.

“Me siento muy representado con María porque ella es muy de barrio”, señaló Trueno. “Llegó a la música siendo una luchadora, turraza de todas las pibas que rapean o que cantan en la escena argentina”.

Rubén Rada es su invitado en “Uruguay”, una canción que dedica a su familia paterna, en especial a su abuela quien era uruguaya. A Trueno los tambores templados al fuego del candombe, la marcha camión y la murga uruguaya le son familiares.

“Yo vengo de La Boca, que es un barrio uruguayo de inmigración pura”, dijo. “Ya hice un tema bien o mal, que se llama ‘Argentina’, que va dedicado a mi país, ahora voy a hacer un tema que se llama ‘Uruguay’, que tiene todos los componentes, las palabras, los géneros, todo lo que es Uruguay en esa canción y encima que se suma Rubén Rada”.

“Rubén es amigo de mi familia, de mi abuela, de toda la gente de La Boca de Uruguay”, agregó.

“1000 horas” tiene a Andrés Calamaro y reimagina su historia de un enamorado esperando bajo la lluvia. También es un homenaje a la banda Sindicato Argentino del Hip Hop que previamente había remezclado el tema de Calamaro.

“Andrés es una persona muy erudita de la música en general”, dijo Trueno. “En el hip hop sabe muchísimo de lo que está pasando ahora”.

“X unas llantas” es uno de los temas más bailables con una fusión de merengue, chacarera, mambo y sampleos de Piazzola y el Chaqueño Palavecino. La voz arenosa del músico argentino Pity Álvarez se escucha al final de “Pity In The Sky” en una especie de bendición oscura para Trueno.

Amigo de Gorillaz

En el verano, Trueno retomará su colaboración con Gorillaz tras presentarse con el célebre colectivo británico liderado por Damon Albarn en Glasgow, Leeds, Londres, Madrid y Buenos Aires, además de haber colaborado en “The Manifesto”, incluida en el más reciente álbum de Gorillaz, “The Mountain”. En junio se presentarán en Tottenham. Entre sus canciones favoritas de Gorillaz, Trueno dijo que están “Clint Eastwood” y “Feel Good Inc.”.

“Son muy raperos”, dijo sonriente.

También espera hacer una gira con “Turr4zo”.

“La gira es una de las cosas más importantes de mi carrera y lo que más espero también cuando hago un disco”, dijo. “Vamos a estar por México, por Argentina, por Europa, por todos lados”.

FUENTE: AP