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Cuba

Muere en La Habana el artista cubano "Choco", Premio Nacional de Artes Plásticas, a los 76 años

Fallece Eduardo Roca “Choco”, figura clave del arte cubano contemporáneo y referente internacional de la colagrafía

Choco

El arte cubano está de luto.

El reconocido artista plástico Eduardo Roca Salazar, “Choco”, falleció este jueves en La Habana a los 76 años, según confirmó el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP).

Figura emblemática de la cultura cubana, Choco deja un legado que trasciende generaciones y fronteras.

Un maestro de la identidad cubana

Nacido en Santiago de Cuba en 1949, desarrolló una de las trayectorias más sólidas del arte contemporáneo en la isla.

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Su obra estuvo profundamente marcada por:

La herencia afrocubana

La mitología yoruba

La identidad cultural del Caribe

Su estilo lo convirtió en una referencia internacional dentro de las artes visuales.

Innovador de la colagrafía

Choco perfeccionó la técnica de la colagrafía, un tipo de grabado en relieve que combina materiales reciclados, texturas y pigmentos naturales.

Desde el Taller Experimental de Gráfica de La Habana, desarrolló un lenguaje visual único, caracterizado por fuerza expresiva y simbolismo.

Reconocimiento mundial

A lo largo de su carrera recibió premios en Europa, Asia y América:

Medalla de Honor en Bulgaria (1981)

Primer Premio en Galicia, España (1984)

Gran Premio en la Trienal de Grabado de Kochi, Japón (1999)

En 2017 fue distinguido con el Premio Nacional de Artes Plásticas, el mayor reconocimiento en Cuba.

Presencia internacional

Sus obras forman parte de importantes colecciones en:

Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba

Fundación Joan Miró (España)

Museo de África (Chicago)

Museos en México y Japón

Golpe al arte cubano

La muerte de Choco ocurre pocas semanas después del fallecimiento del también Premio Nacional Ever Fonseca, profundizando el impacto en la comunidad artística.

La UNEAC lo definió como:

“uno de los grandes maestros de la plástica cubana”.

Un legado que perdura

Aunque su partida marca el fin de una era, su obra seguirá siendo un referente de identidad, creatividad y expresión cultural cubana.

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