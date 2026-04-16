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Trout vuelve a jonronear y ayuda a los Angelinos a vencer a Judge y Yankees

NUEVA YORK (AP) — Mike Trout conectó su quinto jonrón de la serie y los Angelinos de Los Ángeles se sobrepusieron a un cuadrangular de Aaron Judge en su victoria el jueves 11-4 sobre los Yankees de Nueva York, para dividir la serie de cuatro juegos.

Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles batea un jonrón en la séptima entrada ante los Yankees de Nueva York el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles batea un jonrón en la séptima entrada ante los Yankees de Nueva York el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Trout, quien recientemente hizo un ajuste mecánico, bateó de 16-6 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. Conectó su jonrón más reciente con un out en la séptima entrada, cuando envió una slider 2-2 del relevista dominicano Ángel Chivilli aproximadamente hasta la mitad de las gradas del jardín izquierdo para poner el marcador 7-4.

Trout jonroneó por quinto juego consecutivo en el Estadio de los Yankees y se convirtió en el cuarto en conectar cinco jonrones en una serie contra los Yankees. Los otros fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990), según la investigadora de MLB Sarah Langs.

El jonrón más reciente de Trout contribuyó a una derrota poco común para los Yankees cuando Judge y Giancarlo Stanton conectan jonrón en el mismo juego. Incluida la postemporada, Nueva York tiene marca de 53-8 cuando ambos firman vuelacercas.

Jo Adell añadió un grand slam en la octava por los Angelinos, que lideran la Liga Americana con 32 jonrones.

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FUENTE: AP

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