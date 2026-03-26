americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trout pega jonrón para iniciar sano la campaña y Angelinos blanquean 3-0 a Astros

HOUSTON (AP) — Mike Trout conectó un jonrón para iniciar lo que espera sea un año de recuperación, y encaminó el jueves a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 3-0 sobre los Astros de Houston en el juego inaugural de la temporada.

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, extiende el brazo para intercambiar una palmada con el coach de la inicial Adam Eaton, tras conseguir un jonrón ante los Astros de Houston, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/David J. Phillip)
Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, extiende el brazo para intercambiar una palmada con el coach de la inicial Adam Eaton, tras conseguir un jonrón ante los Astros de Houston, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

Trout también recibió tres bases por bolas y jugó en el jardín central por primera vez desde abril de 2024. El tres veces Jugador Más Valioso disputó 130 duelos la temporada pasada, su mayor cantidad desde 2019, tras diversas lesiones.

Al jugar de inicio por 14ta ocasión en un Día Inaugural, un récord de la franquicia, Trout, de 34 años, rompió el empate sin carreras en la séptima entrada cuando envió una recta de 96 mph del relevista AJ Blubaugh (0-1) a 403 pies, hasta las vías del tren entre el jardín izquierdo y el central.

Fue su quinto jonrón en un Día Inaugural, otro récord del club.

Los Angelinos cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas como visitantes en juegos inaugurales de temporada, y comenzaron 1-0 fuera de casa por primera vez desde 2013.

El venezolano Oswald Peraza conectó un sencillo impulsor en la octava entrada y Nolan Schanuel pegó un jonrón en la novena.

José Soriano (1-0) permitió dos hits y otorgó cuatro bases por bolas en seis entradas. El dominicano ponchó a siete.

Cuatro relevistas completaron el juego de tres imparables, y Jordan Romano trabajó la novena entrada para apuntarse el salvamento en su debut con los Angelinos.

Por los Angelinos, los cubanos Jorge Soler de 5-1, Yoán Moncada de 3-1. El venezolano Peraza de 4-1.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 3-0. El cubano Yordan Álvarez de 3-0. El mexicano Isaac Paredes de 3-0. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-0. El dominicano Yainer Díaz de 3-0.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter