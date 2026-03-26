Trout pega jonrón para iniciar sano la campaña y Angelinos blanquean 3-0 a Astros

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, extiende el brazo para intercambiar una palmada con el coach de la inicial Adam Eaton, tras conseguir un jonrón ante los Astros de Houston, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

Trout también recibió tres bases por bolas y jugó en el jardín central por primera vez desde abril de 2024. El tres veces Jugador Más Valioso disputó 130 duelos la temporada pasada, su mayor cantidad desde 2019, tras diversas lesiones.

Al jugar de inicio por 14ta ocasión en un Día Inaugural, un récord de la franquicia, Trout, de 34 años, rompió el empate sin carreras en la séptima entrada cuando envió una recta de 96 mph del relevista AJ Blubaugh (0-1) a 403 pies, hasta las vías del tren entre el jardín izquierdo y el central.

Fue su quinto jonrón en un Día Inaugural, otro récord del club.

Los Angelinos cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas como visitantes en juegos inaugurales de temporada, y comenzaron 1-0 fuera de casa por primera vez desde 2013.

El venezolano Oswald Peraza conectó un sencillo impulsor en la octava entrada y Nolan Schanuel pegó un jonrón en la novena.

José Soriano (1-0) permitió dos hits y otorgó cuatro bases por bolas en seis entradas. El dominicano ponchó a siete.

Cuatro relevistas completaron el juego de tres imparables, y Jordan Romano trabajó la novena entrada para apuntarse el salvamento en su debut con los Angelinos.

Por los Angelinos, los cubanos Jorge Soler de 5-1, Yoán Moncada de 3-1. El venezolano Peraza de 4-1.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 3-0. El cubano Yordan Álvarez de 3-0. El mexicano Isaac Paredes de 3-0. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-0. El dominicano Yainer Díaz de 3-0.

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FUENTE: AP