Trout pega jonrón por 3ra vez en 2 juegos; Angelinos disparan 5 vuelacercas y vencen a Yankees 7-1

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El cubano Jorge Soler, de los Angelinos de Los Ángeles, festeja su jonrón en el primer inning del juego ante los Yankees de Nueva York, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Trout conectó una recta con cuenta de 2-1 y envió la pelota hacia el muelle de carga adyacente a Monument Park en el jardín central. Adell pegó otra recta en el siguiente lanzamiento hacia el bullpen de visitantes entre el jardín izquierdo y el central.

Tres lanzamientos después, el cubano Soler disparó una recta con cuenta de 2-0 hacia las gradas del jardín izquierdo.

Trout conectó jonrón por tercer turno consecutivo, después de haber sacado la bola del parque en la sexta y la octava entradas en la derrota del lunes por 11-10.

Los Ángeles conectó tres jonrones seguidos por primera vez desde el 24 de junio de 2023, en Colorado, y condenó a los Yankees a su sexta derrota en siete juegos.

Reid Detmers (1-1) permitió una carrera y cuatro hits en poco más de siete entradas. No dio bases por bolas y ponchó a nueve —todos con lanzamientos rompientes.

El ex Yankee Oswald Peraza conectó un jonrón en la cuarta entrada y sumó tres hits. El cubano Yoán Moncada pegó un sencillo de dos carreras en la sexta y abrió la octava con un jonrón ante el dominicano Yerry de los Santos, recién convocado de nuevo.

Weathers (0-2) permitió cinco carreras, cinco hits y cuatro jonrones —el mayor número en su vida— en poco más de cinco entradas, durante las que recetó 10 ponches. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP