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Trout, Lowe y Neto conectan jonrones en triunfo 6-2 de Angelinos sobre Astros

HOUSTON (AP) — Mike Trout, Josh Lowe y Zach Neto conectaron sendos vuelacercas y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron el viernes 6-2 a los Astros de Houston.

Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un jonrón en el duelo del viernes 27 de marzo de 2026, frente a los Astros de Houston (AP Foto/Ashley Landis)
Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un jonrón en el duelo del viernes 27 de marzo de 2026, frente a los Astros de Houston (AP Foto/Ashley Landis) AP

En su segundo juego con los Angelinos, Lowe rompió un empate 1-1 en la segunda entrada, cuando encontró una recta, el primer lanzamiento de Mike Burrows, y la catapultó a las Crawford Boxes para un jonrón de tres carreras.

Lowe fue adquirido por los Angelinos en un canje con los Rays de Tampa Bay el 16 de enero.

El jonrón solitario de Trout en la quinta entrada fue parte de un juego de tres imparables, y marca la primera vez en sus 16 años de carrera en las Grandes Ligas que conecta cuadrangular en sus dos primeros juegos de una temporada.

Neto añadió un jonrón solitario abriendo la novena entrada para su segundo extrabase de la noche.

Los batazos de vuelta entera respaldaron a un cuerpo de lanzadores de los Angelinos encabezado por Yusei Kikuchi, quien permitió dos carreras con ocho hits en 4 1/3 entradas. El cuarteto de relevistas integrado por Chase Silseth, Ryan Zeferjahn (1-0), Sam Bachman y Jordan Romano se combinó para 4 2/3 entradas sin permitir carreras.

Burrows (0-1), quien hacía su debut con los Astros después de ser traspasado desde los Piratas de Pittsburgh el 19 de diciembre, permitió cinco carreras con nueve hits en 5 2/3 entradas. Ponchó a seis.

El cubano Yordan Álvarez conectó un jonrón por los Astros, mientras que el boricua Carlos Correa se fue de 2-3 con una

Por los Angelinos, los cubanos Jorge Soler de 4-0, Yooán Moncada de 4-0 con una anotada. El venezolano Oswald Peraza de 3-0.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-2 con una anotada, Yainer Díaz de 4-1. El cubano Álvarez de 5-1 con una anotada y una empujada. El mexicano Isaac Paredes de 4-0. El venezolano José Altuve de 3-1. El boricua Correa de 3-2.

FUENTE: AP

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