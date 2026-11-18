La policía y los soldados acordonaron la aldea de Zangalpora, en el distrito sureño de Kulgam, tras recibir el aviso de que un comandante rebelde se ocultaba allí, señalaron funcionarios. El sospechoso había escapado de un tiroteo con las tropas dos días antes en una aldea vecina, donde murió otro miliciano que estaba con él, añadieron.

La policía indicó que, mientras las tropas iniciaban una operación de búsqueda, el hombre, Mohammed Lateef Bhat, se refugió dentro de una mezquita y murió en los enfrentamientos posteriores.

Anayat Ali Choudhary, jefe de policía de Kulgam, declaró a los periodistas que el ejército y la policía hicieron varios intentos de persuadir a Bhat para que se rindiera mediante una videollamada, pero él se negó.

Choudhary afirmó que Bhat se unió al grupo armado el año pasado y había coordinado varios ataques contra tropas indias, incluido el ataque de la semana pasada contra una patrulla de la Fuerza Central de Policía de Reserva, o CRPF, en Kulgam, que dejó heridos a tres soldados paramilitares.

Ese asalto ocurrió días después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, elogiara a la Fuerza Central de Policía de Reserva por no registrar ninguna baja durante 12 meses consecutivos por primera vez en 47 años, y calificara el logro en una publicación en redes sociales del 3 de noviembre como “UN CERO que dice mucho”.

Tras el ataque, equipos conjuntos de policía y soldados iniciaron una amplia operación de búsqueda en Kulgam y cercaron varias aldeas del distrito, una medida que continuó el miércoles. Cientos de sospechosos fueron interrogados y al menos 20 fueron detenidos durante el despliegue, informaron funcionarios.

Residentes expresaron preocupación por la represión militar y dijeron que las redadas habían generado miedo, incertidumbre y dificultades.

Mehbooba Mufti, que fue la máxima funcionaria electa de Cachemira, y antigua aliada del partido de Modi, afirmó que las zonas asediadas quedaron prácticamente “convertidas en un cantón tras el ataque” y que los reportes desde Kulgam eran “sumamente angustiosos”.

“Castigar a toda una población por las acciones de milicianos no identificados y posibles fallas de seguridad es profundamente injusto e inaceptable", afirmó Mufti el lunes en una publicación en redes sociales. "El castigo colectivo sólo alimenta la alienación y el resentimiento”.

India y Pakistán, rivales con armas nucleares, administran cada uno una parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad. Los milicianos en la parte de Cachemira controlada por India han combatido el dominio de Nueva Delhi desde 1989. Muchos cachemires musulmanes apoyan el objetivo de los rebeldes de unificar el territorio, ya sea bajo el gobierno de Pakistán o como un país independiente.

India sostiene que la insurgencia en Cachemira es terrorismo patrocinado por Pakistán. Pakistán niega la acusación y muchos cachemires la consideran una lucha legítima por la libertad. Decenas de miles de civiles, rebeldes y fuerzas gubernamentales han muerto en el conflicto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP