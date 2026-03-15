Triplete de Raphinha: Barcelona vence 5-2 al Sevilla y sigue 4 puntos sobre Madrid

BARCELONA (AP) — Raphinha anotó un triplete, incluidos dos goles desde el punto de penalti, y Barcelona recuperó su ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid en la cima de la liga española el domingo.

Raphinha, del Barcelona, celebra tras anotar durante el juego de fútbol de La Liga española entre el Barcelona y el Sevilla en Barcelona, España, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Joan Monfort) AP

Barcelona goleó a Sevilla 5-2 para sumar su cuarta victoria consecutiva en la liga y reforzó su confianza de cara al partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra Newcastle el miércoles. Barcelona necesitó un penalti de Lamine Yamal en la última jugada del partido para rescatar un empate 1-1 en Newcastle en la ida.

Madrid venció a Elche 4-1 el sábado para recortar de manera temporal la ventaja de Barcelona a un punto.

Después de que el defensor portugués João Cancelo fuera derribado dentro del área, Raphinha adelantó al conjunto catalán en el minuto nueve con un sutil toque conocido como “Panenka”, que engañó al portero Odysseas Vlachodimos.

Cancelo, quien regresó a Barcelona este invierno a préstamo procedente del club saudí Al-Hilal, provocó otro penalti en el 18 y Raphinha volvió a convertir. Vlachodimos leyó bien el disparo y alcanzó a tocar el balón, pero no pudo detenerlo.

Dani Olmo puso el 3-0 en el minuto 38 tras un centro de Marc Bernal.

Oso recortó distancias para Sevilla antes del descanso y Raphinha completó su triplete tras el intermedio con un disparo que se desvió y superó al guardameta. Luego Cancelo le dio aún más brillo al triunfo, y Djibril Sow redujo la diferencia en el tiempo añadido.

En otros partidos, Mallorca remontó para vencer a Espanyol 2-1.

FUENTE: AP

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

