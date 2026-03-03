americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trinidad y Tobago declara estado de emergencia por la fuerte delincuencia

PUERTO DE ESPAÑA, Trinidad y Tobago (AP) — Trinidad y Tobago declaró un nuevo estado de emergencia el martes, alrededor de un mes después del anterior, mientras las autoridades de la nación caribeña siguen lidiando con altos niveles de delincuencia.

El escudo de armas de Trinidad y Tobago en la fachada de un edificio gubernamental en Puerto España, el 20 de agosto de 2024. (Foto AP/Ash Allen, Archivo)
El escudo de armas de Trinidad y Tobago en la fachada de un edificio gubernamental en Puerto España, el 20 de agosto de 2024. (Foto AP/Ash Allen, Archivo) AP

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar citó informes creíbles sobre ataques planeados contra agentes del orden al reimponer la emergencia, que otorga al gobierno facultades adicionales, entre ellas realizar detenciones y efectuar registros sin órdenes judiciales.

Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses en estado de emergencia, y el último terminó el 31 de enero.

Bissessar manifestó que el Consejo de Seguridad Nacional del país ha señalado que la delincuencia persistente ha provocado “múltiples muertes debido a tiroteos masivos y que la continuidad de los tiroteos de represalia entre bandas criminales, si no se controla, pondría en peligro la seguridad pública”.

El estado de emergencia tiene una duración inicial de hasta 15 días, pero el gobierno puede ampliarlo si es necesario. Funcionarios no anunciaron ningún plan para imponer un toque de queda.

Se prevé que la medida más reciente para frenar la delincuencia tendrá un impacto negativo en los ingresos por turismo.

“Realmente no es bueno para el turismo”, expresó Reginald Mac Lean, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Tobago.

Agregó que el estado de emergencia llega “en un momento en el que deberíamos estar capitalizando lo que está ocurriendo en el resto del mundo, para animar a la gente a venir a nuestras costas”.

La nación de dos islas ya ha registrado 63 homicidios en lo que va de año, apenas uno menos que el mismo periodo del año pasado.

La oposición arremetió contra el nuevo estado de emergencia y acusó al gobierno de fracasar en sus intentos de abordar la situación delictiva.

En un comunicado, la líder opositora Pennelope Beckles afirmó: “Este gobierno ha demostrado una y otra vez que prefiere medidas autoritarias a una gestión del delito sólida y estratégica, y una vez más ha optado por restringir las libertades de los ciudadanos en lugar de abordar los problemas sistémicos de la delincuencia en Trinidad y Tobago”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter