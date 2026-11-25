ARCHIVO – Un poste de electricidad con cables sueltos sobre una vivienda en Loiza, Puerto Rico, el 15 de septiembre de 2022. (AP Foto/Alejandro Granadillo, Archivo) AP

El fallo de más de 200 páginas, con 5 votos a favor y 4 en contra, fue hecho público el miércoles y sumerge a la isla en una mayor incertidumbre, mientras muchas personas se preguntan quién asumirá el control, en momentos en que persisten los apagones en la isla estadounidense y las cuadrillas continúan reparando la red, arrasada por el huracán María en 2017.

El gobierno de Puerto Rico había demandado a Luma hace casi un año, dando seguimiento a una promesa de campaña hecha por la gobernadora Jenniffer González de cancelar el contrato.

Los jueces en desacuerdo expresaron sus preocupaciones en decisiones redactadas en términos contundentes. El juez Rafael L. Martínez Torres advirtió que las “consecuencias colaterales” de poner fin al contrato “debían considerarse dado su posible impacto monumental”.

El juez Ángel Colón Pérez sostuvo que el fallo a favor de la cancelación se debió a “un afán desmedido por complacer una petición caprichosa de la gobernante de turno”, en una evidente referencia a la gobernadora.

Un juez hizo referencia a las recientes acusaciones de que se presionó o se influyó en los jueces del Tribunal Supremo, y las rechazó.

“No nos doblegamos antes presiones externas, no cedemos ante intimidaciones ni permitimos que campañas de descrédito condicionen el ejercicio de nuestra función judicial”, escribió el juez Roberto Feliberti Cintrón, quien formó parte de la mayoría. “Nuestra obligación es con el Derecho, la Justicia, el Pueblo y nuestra conciencia”.

Luma también se refirió a las acusaciones.

“Ante las serias alegaciones que se han planteado públicamente sobre intentos de influir en el Tribunal, reiteramos nuestro llamado a una investigación inmediata, rigurosa y transparente”, señaló.

El gobierno de Puerto Rico había adjudicado a Luma un contrato multimillonario, y la empresa asumió la transmisión y distribución de la electricidad en la isla en junio de 2021. La empresa heredó una infraestructura que se desmoronaba tras décadas de abandono y mala gestión bajo la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

La empresa señaló en un comunicado el miércoles que discrepa de la decisión del tribunal, pero respetará el proceso judicial y que evalúa cuidadosamente todas las alternativas legales a su disposición.

“Seguimos preocupados por el posible impacto de esta decisión en los esfuerzos en curso para fortalecer y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico. Este asunto va más allá de una disputa contractual. Tiene implicaciones significativas para la prestación de un servicio eléctrico esencial, la seguridad pública y el futuro energético de Puerto Rico”, manifestó la empresa.

Luma es un consorcio integrado por Atco, con sede en Calgary, Alberta, y Quanta Services Inc., de Houston.

En diciembre de 2025, González dijo que Luma tenía a su disposición casi 11.000 millones de dólares en fondos federales para reconstruir la red, pero que solo ha podido recuperar unos 550 millones de dólares en reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos.

Cuando se presentó la demanda, González declaró: “Pese a las expectativas y las representaciones del operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, consistencia ni efectividad que Puerto Rico merece y que Luma prometió y que nos mintió”.

El gobierno de Puerto Rico tiene dos acuerdos principales con Luma: uno para operación y mantenimiento, y un acuerdo suplementario que fue necesario porque la Autoridad de Energía Eléctrica, de propiedad estatal, aún no había completado un proceso de reestructuración de deuda. La empresa eléctrica de la isla sigue atrapada en ese proceso.

La fecha de expiración de ambos acuerdos estaba prevista para noviembre de 2022, lo que llevó al gobierno a extender el acuerdo suplementario mediante una carta de prórroga.

González ha dicho que la carta le otorgó a LUMA un control indefinido, y que la prórroga concedida violó la ley y los principios de una sana administración pública.

Los apagones continuos también han sido atribuidos a Genera PR, una empresa privada que supervisa la generación de electricidad en la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP