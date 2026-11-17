“El uso de la violencia de género no fue accidental, sino que operó como medio de humillación, castigo, terror o expulsión del conjunto de las comunidades”, afirmó el tribunal en un comunicado.

La imputación se da luego de que el tribunal reuniera 565 casos de violencia basada en género cometidos contra civiles entre 1978 y 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal creado tras el acuerdo de paz, identificó que los exuniformados tuvieron presunta responsabilidad en algunos de los casos, cometidos especialmente durante masacres e incursiones paramilitares en las que también se cometieron otro tipo de delitos como asesinatos y torturas.

Sucedió en 1999 durante una incursión violenta de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia —paramilitares que combatieron a las guerrillas de izquierda— en los municipios de Tibú y La Gabarra, fronterizos con Venezuela, donde en una “alianza” con la fuerza pública cometieron al menos 208 homicidios y “50 personas fueron víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual”, según señaló el tribunal.

El tribunal concluyó que los hechos de violencia se cometieron en lugares donde los habitantes fueron señalados de colaborar con la guerrilla y algunas mujeres fueron atacadas al ser señaladas “de ser ellas mismas enemigas, de ser parientes de personas acusadas de ser guerrilleras o de apoyar al grupo contrario”.

Esa estigmatización derivó en hechos de violencia sexual, pero también otros rigores como la exigencia de cumplir con labores domésticas o la privación de sus derechos como la participación en la vida pública.

El tribunal encontró que en Puerto Gaitán, ubicado en el céntrico departamento de Meta, fueron cometidos entre 2002 y 2004 “hechos de servidumbre y esclavitud” en el que algunas víctimas sufrieron violencia sexual y sus cabezas rapadas.

“La sala determinó que integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron al menos a 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas con la finalidad de ‘castigarlas’ por sus comportamientos”, detalló el tribunal.

Además de las señaladas alianzas con los paramilitares, el tribunal indicó que en algunas detenciones o capturadas realizadas por la fuerza pública se dieron agresiones, incluidas torturas.

“Algunas lo fueron siendo niñas o jóvenes pertenecientes a las guerrillas que se entregaron o que fueron detenidas en combate; otras lo fueron luego de capturas irregulares bajo el señalamiento insurgente”, indicó el tribunal.

Entre los imputados hay altos rangos como un brigadier general, un coronel, un mayor del ejército y un capitán de la policía, quienes fueron llamados a responder como presuntos autores por omisión. Los demás fueron señalados como presuntos coautores de los delitos.

Los exuniformados tendrán que aceptar o rechazar las imputaciones. De aceptar, podrían recibir sanciones que no implican la cárcel, pero sí la participación en proyectos para reparar a las víctimas. En caso de rechazarlas, se exponen a ir a un juicio en el que podrían recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

FUENTE: AP