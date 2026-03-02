americateve

Tribunal federal rechaza intento del gobierno de Trump de frenar reembolsos arancelarios

WASHINGTON (AP) — Un tribunal federal rechazó el lunes el intento del gobierno de Trump de ralentizar el proceso de reembolso de los aranceles que la Corte Suprema anuló el mes pasado por considerarlos ilegales.

Un avión de carga de FedEx en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, el 20 de abril del 2021. (AP foto/Wilfredo Lee)
El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal inició la siguiente fase del proceso de reembolso al remitir el caso a un tribunal inferior para que lo resuelva.

En un escrito judicial presentado el viernes, el Departamento de Justicia de Trump había instado al Circuito Federal a proceder con cautela y aplazar el proceso durante 90 días. Pero los jueces se negaron.

La Corte Suprema dictaminó el 20 de febrero que los amplios aranceles de Trump a la mayoría de los países del mundo eran ilegales, lo que despejó el camino para que los importadores que los pagaron soliciten reembolsos.

El gobierno había recaudado más de 130.000 millones de dólares por esos aranceles hasta mediados de diciembre, y en última instancia podría verse obligado a devolver reembolsos por valor de 175.000 millones de dólares, según cálculos del Penn Wharton Budget Model.

Pero la Corte Suprema no ofreció orientación sobre los reembolsos; su decisión ni siquiera los mencionó. Ahora, el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York decidirá cómo debe avanzar el complicado proceso de reembolso.

“Supongo que el Tribunal de Comercio Internacional emita rápidamente una orden solicitando al gobierno una actualización de estado sobre sus planes respecto de los reembolsos (o un intercambio acelerado de escritos)”, declaró el Ryan Majerus, abogado especializado en comercio, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos.

“Sospecho que el tribunal adoptará una postura agresiva, pidiéndole al gobierno que justifique cómo pretende cumplir con el fallo de la Corte Suprema”, agregó.

Siddartha Rao, socio del bufete Hoguet Newman Regal & Kenney, comentó que ha estado recibiendo muchas llamadas de clientes con preguntas.

“Estamos, en cierta medida, en territorio inexplorado”, expresó.

El gobierno de Trump ha estado recurriendo a nuevos aranceles para reemplazar los que la Corte Suprema anuló.

Una incógnita, indicó, es cómo podrá el gobierno pagar realmente estos reembolsos.

“Todo el mundo sabe más o menos que no es como si hubiera más de 100.000 millones de dólares, digamos, en algún cuarto por ahí para simplemente extender cheques”, dijo Rao. “Así que esto es un problema del Tesoro, y muy bien podría ser que el gobierno esté reimponiendo aranceles por las razones que ha citado... que son importantes para acuerdos comerciales estratégicos y para el poder de negociación y todo eso. Pero también podría ser que necesitan esos ingresos para pagar los reembolsos”.

Anderson reportó desde Nueva York. La corresponsal Lindsay Whitehurst contribuyó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

