Tribunal chino condena a exalcalde de Wuhan a 14 años de prisión por soborno

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Zhou Xianwang, izquierda, alcalde de Wuhan, intercambia documentos con Bai Zhongbin, derecha, subcomandante en jefe de la Fuerza de Apoyo Logístico Conjunto del Ejército Popular de Liberación de China, el 2 de febrero de 2020, durante una ceremonia de entrega en el hospital de campaña temporal de Huoshenshan, en Wuhan, provincia de Hubei, centro de China. (Chinatopix vía AP) AP

Aunque Zhou Xianwang ha recibido críticas por su manejo de las primeras etapas del brote en Wuhan, una ciudad del centro de China, el comunicado del tribunal no mencionó ese asunto, sino que se centró en que recibió sobornos. La corte también le impuso una multa de 5 millones de yuanes (747.000 dólares).

El Tribunal Popular Intermedio de Shangqiu indicó que Zhou utilizó sus diversos cargos para ayudar a otras personas en asuntos como operaciones comerciales y aprobaciones administrativas entre 2003 y 2025. Aceptó dinero y objetos de valor por un total de más de 60,5 millones de yuanes (9 millones de dólares), señaló, y añadió que la cantidad fue excepcionalmente grande.

El tribunal determinó que su condena podría reducirse porque confesó sus delitos y cooperó con las autoridades, y porque se recuperó la mayor parte del dinero que obtuvo, según el comunicado.

Las campañas gubernamentales anticorrupción se han convertido en una política distintiva del gobernante chino Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012. Miles de funcionarios han sido retirados de sus puestos, incluidos rivales políticos de alto perfil.

Al abordar las acusaciones de que Wuhan no divulgó información al inicio del brote de COVID-19, Zhou señaló que los gobiernos locales tienen restringido difundir información sobre enfermedades infecciosas sin autorización.

En diciembre de 2019, pacientes comenzaron a presentarse en hospitales de Wuhan con quejas de síntomas similares a los de la gripe, entre ellos fiebre alta, tos y dificultades para respirar. Poco después, un laboratorio chino elaboró una secuencia casi completa del virus, mostrando que era similar al coronavirus que causó el brote de SARS de 2002-03. El laboratorio alertó a las autoridades sanitarias, pero la información se mantuvo en secreto.

A mediados de enero, funcionarios de salud chinos dijeron, en una reunión interna, que “los casos agrupados dejan entrever que la transmisión de persona a persona es posible” y ordenaron preparativos de emergencia para una pandemia. Sin embargo, de cara al público, restaron importancia a la capacidad del virus para infectar. A medida que se propagaban las infecciones, Wuhan fue sometida a un confinamiento de 76 días que comenzó el 23 de enero de 2020. ——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP