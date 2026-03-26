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Tribunal de apelaciones pausa órdenes que limitan uso de gas lacrimógeno en edificio del ICE

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Un tribunal de apelaciones suspendió los fallos de tribunales inferiores que restringían el uso de gas lacrimógeno por parte de agentes federales en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, Oregon.

La policía en medio de una protesta en la sede del ICE en Portland, Oregon, el 4 de octubre del 2025. (AP foto/Jenny Kane)
La policía en medio de una protesta en la sede del ICE en Portland, Oregon, el 4 de octubre del 2025. (AP foto/Jenny Kane) AP

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito concedió la solicitud del gobierno de Trump de suspensiones administrativas temporales en dos casos el miércoles. La decisión, por 2-1, provino de dos jueces nombrados por el presidente Donald Trump, y el juez disidente fue nombrado por el expresidente Joe Biden.

Una de las demandas fue presentada por la ACLU de Oregon en nombre de manifestantes y periodistas independientes, mientras que la otra fue interpuesta por residentes de un complejo de viviendas asequibles frente al edificio del ICE en Portland. Las demandas sostienen que el uso de municiones químicas y proyectiles por parte de agentes federales ha vulnerado los derechos de manifestantes y residentes.

El Departamento de Seguridad Nacional, demandado en ambos casos, ha señalado que está autorizado a hacer lo que sea apropiado y necesario para desactivar la violencia contra los agentes.

A principios de este mes, los jueces federales en Portland que supervisan los casos por separado emitieron medidas cautelares preliminares que limitaban a los agentes federales el uso de municiones químicas, salvo que alguien represente una amenaza inminente. El gobierno de Trump apeló los fallos.

En su orden, el panel del 9º Circuito indicó que los alegatos orales en ambos casos se consolidarán y se programarán para el 7 de abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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