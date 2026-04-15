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Trevor Story pega jonrón y suma 5 impulsadas en triunfo de Medias Rojas 9-5 sobre Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Trevor Story conectó un jonrón e impulsó cinco carreras el miércoles para guiar a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 9-5 sobre los Mellizos de Minnesota.

Trevor Story, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra con el coach de tercera base Kyle Hudson después de batear jonrón de tres carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota el miércoles 15 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Trevor Story, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra con el coach de tercera base Kyle Hudson después de batear jonrón de tres carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota el miércoles 15 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Connelly Early (1-0) permitió una carrera, dos imparables y dos bases por bolas, y ponchó a cinco en seis entradas, la salida más larga de sus ocho aperturas en las Grandes Ligas.

El venezolano Andruw Monasterio aportó tres de los 13 hits de Boston. Ceddanne Rafaela, quien bateó segundo en el orden por apenas segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas, se fue de 3-1 con una base por bolas.

Simeon Woods Richardson (0-3) permitió siete carreras —seis limpias—, 10 hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

Austin Martin conectó par de imparables, incluido un cuadrangular. Ryan Kreidler pegó un jonrón de tres carreras en la novena entrada por los Mellizos, que perdieron apenas por segunda vez en 10 juegos.

Martin abrió la pizarra con un vuelacercas en la primera, pero Boston anotó cinco en la tercera y dos en la quinta y la sexta para tomar ventaja de 9-1.

Boston aprovechó un doble error en el tercer episodio del segunda base Luke Keaschall, quien fildeó el rodado productor de Masataka Yoshida, dejó caer la pelota cuando intentó tirar a segunda base y luego lanzó la bola más allá del primera base Josh Bell, lo que permitió que anotara una segunda carrera.

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