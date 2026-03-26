americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trevor Rogers lanza 7 entradas en blanco y Orioles superan 2-1 a Mellizos

BALTIMORE (AP) — Trevor Rogers lanzó siete entradas sin permitir carreras, mientras que Colton Cowser y Blaze Alexander aportaron sendas empujadas en la séptima para darles el jueves a los Orioles de Baltimore una victoria de 2-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Samuel Basallo corre en un elevado de sacrificio de Colton Cowser durante el juego del jueves 26 de marzo de 2026 ante los Mellizos de Minnesota (AP Foto/Terrance Williams)
El dominicano Samuel Basallo corre en un elevado de sacrificio de Colton Cowser durante el juego del jueves 26 de marzo de 2026 ante los Mellizos de Minnesota (AP Foto/Terrance Williams) AP

Tras una brillante temporada 2025 en la que terminó con una foja de 9-3 y una efectividad de 1.81, Rogers retomó su trabajo donde lo dejó ante un lleno total en Camden Yards, en el juego inaugural más temprano en la historia de la franquicia.

El zurdo permitió tres hits, otorgó cuatro bases por bolas y fue especialmente eficaz cuando se metió en problemas.

Rogers (1-0) provocó tres dobles matanzas y limitó a Minnesota a batear de 11-1 con corredores en posición de anotar.

Joe Ryan, derecho de los Mellizos, estuvo igual de bien. En su segunda apertura de día inaugural en su carrera, Ryan permitió un hit y dio dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Baltimore rompió el duelo sin anotaciones en la séptima contra el bullpen de Minnesota. Kody Funderburk (0-1) permitió un sencillo al dominicano Samuel Basallo en el inicio del inning y Tyler O'Neill siguió con un sencillo ante Justin Topa, antes de que Cowser conectara un elevado de sacrificio y Alexander disparara un sencillo impulsor con dos outs por el centro del diamante.

Los Mellizos se acercaron 2-1 en la octava cuando Byron Buxton conectó un triple y anotó con un elevado de Luke Keaschall.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Víctor Caratini de 3-1.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 4-1 con una anotada.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter