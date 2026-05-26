americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tres policías heridos en Colombia por ataque con disparos y explosivos atribuido al ELN

BOGOTÁ (AP) — Al menos tres policías resultaron heridos el martes en un ataque con disparos y explosivos perpetrado en el noreste de Colombia presuntamente por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, informaron las autoridades.

Los agentes de la Seccional de Transporte se desplazaban en un vehículo y una motocicleta oficiales por la vía que comunica los municipios de Pamplona y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, cuando fueron atacados.

“Los policías se encontraban realizando labores de patrullaje sobre este eje vial... cuando fueron objeto de disparos con armas de largo alcance y posteriormente la activación de una carga explosiva”, aseguró el coronel Jorge Bernal, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, en un video difundido a la prensa.

Los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, señaló la institución.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del ataque al ELN, alzado en armas desde 1964, que opera en varias zonas del país, incluida Norte de Santander, por su ubicación estratégica con la frontera con Venezuela.

El ataque ocurre a pocos días de la celebración de elecciones presidenciales el domingo, en la que los ciudadanos elegirán al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en Colombia, que ha intentado diálogos de paz con múltiples grupos armados ilegales.

El gobierno suspendió las conversaciones de paz con el ELN en enero de 2025, luego de una escalada de violencia en Norte de Santander con un bando enemigo que terminó por afectar a la población civil.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Cubano de 82 años arrestado en Little Havana por presunta venta de crack cerca de escuelas

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: No tienen cabida en nuestras comunidades

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter