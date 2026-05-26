Tres policías heridos en Colombia por ataque con disparos y explosivos atribuido al ELN

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Los agentes de la Seccional de Transporte se desplazaban en un vehículo y una motocicleta oficiales por la vía que comunica los municipios de Pamplona y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, cuando fueron atacados.

“Los policías se encontraban realizando labores de patrullaje sobre este eje vial... cuando fueron objeto de disparos con armas de largo alcance y posteriormente la activación de una carga explosiva”, aseguró el coronel Jorge Bernal, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, en un video difundido a la prensa.

Los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, señaló la institución.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del ataque al ELN, alzado en armas desde 1964, que opera en varias zonas del país, incluida Norte de Santander, por su ubicación estratégica con la frontera con Venezuela.

El ataque ocurre a pocos días de la celebración de elecciones presidenciales el domingo, en la que los ciudadanos elegirán al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en Colombia, que ha intentado diálogos de paz con múltiples grupos armados ilegales.

El ELN prometió realizar un cese al fuego unilateral que regirá desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio con motivo de las elecciones presidenciales.

El gobierno suspendió las conversaciones de paz con el ELN en enero de 2025, luego de una escalada de violencia en Norte de Santander con un bando enemigo que terminó por afectar a la población civil. FUENTE: AP