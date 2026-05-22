Tres policías heridos en ataque con disparos contra avioneta en el noreste de Colombia

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El ataque ocurrió sobre el mediodía tras el despegue de la avioneta de la policía en el aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña, en el noreste de Colombia.

La avioneta transportaba 14 policías —4 tripulantes y 10 pasajeros—, de los cuales tres resultaron heridos “sin gravedad y fueron remitidos a un centro médico para su respectiva valoración”, donde se encuentran estables, indicó la policía en un comunicado.

Pese al ataque, la avioneta continuó su trayectoria y aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá bajo “estrictos protocolos de seguridad, luego de que el comandante de la aeronave solicitara la asistencia en tierra”, aseguró la Aeronáutica Civil en un comunicado.

La policía no señaló a los presuntos responsables del ataque. Sin embargo, en el Catatumbo operan la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el cártel de drogas Clan del Golfo y estructuras disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.

La Aeronáutica Civil detalló que los disparos se realizaron desde el “exterior del perímetro aeroportuario” y rechazó el ataque que “atenta de manera directa contra la aviación y los tratados internacionales”.

FUENTE: AP