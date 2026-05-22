americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tres policías heridos en ataque con disparos contra avioneta en el noreste de Colombia

Una aeronave de la policía colombiana fue atacada el viernes con ráfagas de fusil tras su despegue en el Catatumbo, una convulsa región fronteriza con Venezuela, hiriendo a tres agentes, informó la policía.

El ataque ocurrió sobre el mediodía tras el despegue de la avioneta de la policía en el aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña, en el noreste de Colombia.

La avioneta transportaba 14 policías —4 tripulantes y 10 pasajeros—, de los cuales tres resultaron heridos “sin gravedad y fueron remitidos a un centro médico para su respectiva valoración”, donde se encuentran estables, indicó la policía en un comunicado.

Pese al ataque, la avioneta continuó su trayectoria y aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá bajo “estrictos protocolos de seguridad, luego de que el comandante de la aeronave solicitara la asistencia en tierra”, aseguró la Aeronáutica Civil en un comunicado.

La policía no señaló a los presuntos responsables del ataque. Sin embargo, en el Catatumbo operan la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el cártel de drogas Clan del Golfo y estructuras disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.

La Aeronáutica Civil detalló que los disparos se realizaron desde el “exterior del perímetro aeroportuario” y rechazó el ataque que “atenta de manera directa contra la aviación y los tratados internacionales”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, Italia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP)

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EEUU en Cuba

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter