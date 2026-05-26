americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tres muertos en Corea del Sur tras un derrumbe durante la demolición de un paso elevado

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando un paso elevado, construido hace décadas y que estaba siendo demolido, se derrumbó parcialmente el martes en la capital surcoreana, Seúl, según los bomberos.

Bomberos y rescatistas surcoreanos tratan de buscar entre los escombros después de que un paso elevado se derrumbara parcialmente cuando se estaba desmontando en Seúl, Corea del Sur, el martes 26 de mayo de 2026. (Choi Jae-gu/Yonhap via AP)
Bomberos y rescatistas surcoreanos tratan de buscar entre los escombros después de que un paso elevado se derrumbara parcialmente cuando se estaba desmontando en Seúl, Corea del Sur, el martes 26 de mayo de 2026. (Choi Jae-gu/Yonhap via AP) AP

El accidente ocurrió durante una inspección de seguridad después de que los trabajadores detuvieran las labores de demolición al notar que una parte de la estructura se había hundido ligeramente mientras se cortaban losas de concreto, dijo Lee Jong-woon, funcionario del Cuartel de Bomberos del Distrito Seodaemun de Seúl. Las víctimas quedaron aplastadas por escombros y otros restos después de que una sección del tablero del puente se desplomara de repente, señalaron las autoridades.

La policía y los servicios de emergencia cortaron el tránsito alrededor del lugar, donde vigas de acero retorcidas y losas de concreto hechas añicos colgaban de forma precaria del borde del paso elevado.

También cayeron escombros sobre una vía férrea cercana, lo que obligó a Korea Railroad Corp. a suspender algunos trayectos hacia la Estación de Seúl.

El paso elevado, construido en 1966, llevaba en proceso de demolición desde agosto del año pasado por preocupaciones de seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

Quiénes son los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro en Estados Unidos

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

EEUU acumula más de 150 horas de vigilancia cerca de Cuba y aumenta tensión con La Habana

Nueva avería en la Guiteras agrava apagones en Cuba: planta podría volver en las próximas 48 horas

Nueva avería en la Guiteras agrava apagones en Cuba: planta podría volver en las próximas 48 horas

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Petrolero ruso se aleja de Cuba y dispara dudas sobre el combustible

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las próximas semanas

Gobernadora de Puerto Rico revela una posible guerra de EE.UU. con Cuba en las "próximas semanas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter