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Tres muertos en choque de helicópteros en Oregon que obligó a cerrar parte de una carretera

Dos helicópteros chocaron en el aire y se desplomaron sobre un campo agrícola el jueves cerca de un pequeño aeropuerto al suroeste de la ciudad de Portland, lo que derivó en la muerte de las tres personas a bordo y obligó a cerrar una carretera clave en Oregon, informaron las autoridades.

Esta fotografía, difundida por la Oficina Policial del condado de Yamhill, muestra los restos de un helicóptero tras chocar con otro el jueves 29 de octubre de 2026. Ambas aeronaves se desplomaron en un campo agrícola en el condado de Yamhill, Oregon. (Oficina Policial del condado de Yamhill vía AP)
Esta fotografía, difundida por la Oficina Policial del condado de Yamhill, muestra los restos de un helicóptero tras chocar con otro el jueves 29 de octubre de 2026. Ambas aeronaves se desplomaron en un campo agrícola en el condado de Yamhill, Oregon. (Oficina Policial del condado de Yamhill vía AP) AP

El choque causó la muerte de Tyler Sturdevant, de 38 años, un piloto de Oregon; de Maddie Aasbo, de 22 años, instructora de vuelo de Texas; y de un piloto estudiante del Reino Unido, cuyo nombre no ha sido divulgado, indicó el jefe policial del condado de Yamhill, Sam Elliott, durante una conferencia de prensa. Aasbo y el piloto estudiante británico iban en una de las aeronaves, mientras que Sturdevant viajaba en la otra, según la oficina policial.

Los equipos de emergencia acudieron aproximadamente a las 2:15 de la tarde tras reportes de un choque a unos kilómetros al este del aeropuerto de McMinnville, de acuerdo con la oficina del jefe policial. Para la noche del jueves, las autoridades aún trabajaban en las labores de recuperación.

Fotografías publicadas por la oficina del jefe policial muestran un helicóptero verde destrozado y volcado boca abajo en un campo, mientras que un helicóptero rojo aparece aplastado y hecho pedazos.

Una de las aeronaves provenía de la escuela de aviación Jerry Trimble Helicopters, ubicada en el aeropuerto.

“Nuestros corazones y pensamientos están con las personas involucradas, sus familias y todos los afectados por este suceso”, manifestó la escuela en un comunicado publicado en redes sociales.

La institución de enseñanza, que ofrece desde vuelos de demostración para quienes vuelan por primera vez hasta capacitación avanzada, señaló que está cooperando con las autoridades para asegurar el lugar y determinar la causa de la colisión.

El año pasado, la escuela publicó una foto de Aasbo de pie con otra persona frente a un helicóptero y la describió como una nueva piloto privada que iniciaba entrenamiento por instrumentos.

“¡Estas dos van rumbo a grandes cosas!”, decía la publicación.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el choque fue entre un Robinson R22 —una aeronave biplaza— y un Airbus H125, que puede transportar hasta seis pasajeros, según su configuración.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el caso.

El Departamento de Transporte de Oregon indicó que la carretera 233 está cerrada a 1,6 kilómetros (1 milla) al oeste de Dayton debido al choque. Se desconoce cuándo reabrirá.

Otras carreteras locales también cerraron. La oficina del jefe policial instó al público a mantenerse alejado del área.

McMinnville, a unos 56 kilómetros (35 millas) al suroeste de Portland, tiene aproximadamente 34.000 habitantes.

El pequeño aeropuerto, situado en 263 hectáreas (650 acres), cuenta con dos pistas pavimentadas y permaneció abierto el jueves, según su sitio web. Está delimitado en parte por viviendas y se encuentra cerca del Museo Aeroespacial de Norteamérica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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