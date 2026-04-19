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Tres estudiantes baleados cerca de zona nocturna junto a la Universidad de Iowa

IOWA CITY, Iowa, EE.UU. (AP) — Una pelea degeneró en un tiroteo en un distrito de vida nocturna cerca del campus de la Universidad de Iowa el domingo en la madrugada, lo que dejó a tres estudiantes heridos, informaron la policía y funcionarios universitarios.

Los heridos fueron trasladados a hospitales por lesiones de bala, según la policía de Iowa City.

No se habían realizado arrestos hasta la mañana del domingo, de acuerdo con una alerta del campus.

Los agentes respondían a reportes de una reyerta colectiva cuando escucharon disparos, indicó la policía.

“Este acto de violencia sin sentido ha devastado a la comunidad universitaria y a nuestro estado”, declaró la gobernadora Kim Reynolds, ofreciendo asistencia estatal para la investigación.

El tiroteo ocurrió en el centro de Iowa City, cerca del campus universitario, próximo a un paseo peatonal lleno de bares y restaurantes.

La universidad emitió varias alertas, en las que aconsejó a los estudiantes mantenerse alejados de la zona. Una de las alertas señaló: “Aunque la investigación está en sus primeras etapas, no hay indicios de que algún estudiante de la universidad fuera la víctima prevista”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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