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Tres ecuatorianos fueron deportados por EEUU al Congo, confirma cancillería de Ecuador

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador informó el sábado que tres de sus ciudadanos están entre el grupo de personas deportadas por Estados Unidos a la República Democrática del Congo.

La cancillería de la nación andina había indicado inicialmente en un comunicado que sólo un connacional había sido trasladado a ese país africano luego de haber expresado “su deseo de no ser retornado al Ecuador”, lo cual fue tomado en cuenta por un juez de inmigración, “quien dispuso la restricción de su retorno al país”.

Por la noche, un nuevo reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que otros dos ecuatorianos también fueron enviados a la República Democrática del Congo en el marco de un convenio vigente entre los gobiernos estadounidense y congoleño.

Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países con al menos otras siete naciones en África, muchas de las cuales están entre las más afectadas por las políticas del gobierno de Trump que han restringido el comercio, la ayuda y la migración.

Los ciudadanos ecuatorianos “se encuentran en situación migratoria regular” en la nación africana, donde se alojan en un hotel y se encuentran “en buenas condiciones”, dijo la cancillería citando información proporcionada por autoridades competentes congoleñas.

Añadió que se realizarán entrevistas individuales en las que los connacionales podrán expresar “de manera voluntaria” su deseo de retornar a Ecuador, en cuyo caso, y sólo bajo su solicitud expresa, se iniciará el proceso de retorno voluntario.

El gobierno congoleño, a través del Ministerio de Comunicación, había indicado a principios de mes en un comunicado que no se prevé un traslado automático de los deportados, y añadió que “cada situación estará sujeta a una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional”.

FUENTE: AP

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