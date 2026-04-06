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Tras duro invierno, ucranianos liberan murciélagos rescatados de la guerra

KIEV, Ucrania (AP) — Al caer la noche sobre un parque natural en las afueras de Kiev, los niños se agolpan alrededor de voluntarios que abren con cuidado bolsas de tela y liberan murciélagos en el crepúsculo.

Un murciélago rescatado se posa sobre una mano durante una ceremonia de reintroducción a su hábitat natural en Kiev, Ucrania, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Dan Bashakov)
Un murciélago rescatado se posa sobre una mano durante una ceremonia de reintroducción a su hábitat natural en Kiev, Ucrania, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Dan Bashakov) AP

A medida que cada uno emprende el vuelo, zigzagueando por el aire, más de 1.000 espectadores vitorean y aplauden —familias, soldados fuera de servicio y aficionados a los murciélagos, algunos vestidos con atuendos góticos.

Cientos de murciélagos, muchos rescatados de zonas devastadas por la guerra en el este del país, fueron liberados el sábado por la noche en uno de varios eventos en toda Ucrania previstos para coincidir con la llegada de la primavera.

“Esto es importante para nosotros como organización porque están en una lista roja de animales en peligro de extinción. Preservarlos es muy importante”, explicó Anastasiia Vovk, voluntaria del Centro Ucraniano de Rehabilitación de Murciélagos, que organizó la liberación.

Las 28 especies de murciélagos en Ucrania figuran como animales protegidos debido al descenso de sus poblaciones.

Para muchos asistentes, el evento ofreció un alivio bienvenido y una excusa para una salida familiar tras un duro invierno marcado por temperaturas bajo cero, ataques nocturnos rusos con drones y misiles y cortes de electricidad paralizantes.

El sábado por la noche, los niños, muchos con camisetas y gorras con motivos de murciélagos, observaron cómo los voluntarios alimentaban a los animales con gusanos de la harina usando pinzas antes de dejarlos ir. A algunos se les permitió ponerse guantes y manipular los murciélagos por sí mismos.

“La vida continúa a pesar de la guerra", afirmó Oleksii Beliaiev, un residente de Kiev de 54 años que asistió con su familia. "La guerra es lo principal ahora mismo, pero también tiene que haber algo más”.

Beliaiev dirige un pequeño negocio de impresión y dedica tiempo a hacer voluntariado en proyectos del ejército.

La guerra ha desplazado a los animales además de a las personas. Los edificios destruidos por los bombardeos dañan los refugios de los murciélagos, y las explosiones aterrorizan a los diminutos mamíferos, según expertos.

“En invierno, los murciélagos hibernan, y si se les molesta, pueden morir", dijo Alona Shulenko, quien encabezó la liberación del sábado. "Se reproducen lentamente —una o dos crías al año—, así que las poblaciones se recuperan muy lentamente".

“Cuando desaparecen los sitios naturales de hibernación, los murciélagos se trasladan a las ciudades, a grietas en edificios y balcones. Pero las reparaciones o la destrucción de esos lugares pueden matar colonias enteras”, agregó.

Todas las especies ucranianas de murciélagos se alimentan de insectos y están protegidas por la ley, y el país se encuentra en una importante ruta migratoria del este de Europa.

La organización benéfica afirma que ha rescatado a más de 30.000 en total, incluidos 4.000 murciélagos el invierno pasado.

“Todos estamos viviendo en tiempos de guerra, y cada quien tiene sus propias dificultades", resaltó Shulenko. "Pero estamos haciendo lo que mejor sabemos… Si dejamos de hacer lo que hacemos, miles de murciélagos morirán”.

–––

Los periodistas de The Associated Press Volodymyr Yurchuk y Dan Bashakov contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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