americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Transportistas y productores elevan presión ante inseguridad y bloquean vías en 11 estados de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Transportistas y agricultores mexicanos encabezaron el lunes bloqueos viales parciales o totales en 11 de los 32 estados del país en protesta contra la inseguridad en las carreteras y para exigir apoyos económicos para los productores.

Así se desarrolló la primera jornada del paro nacional convocado por asociaciones de transportistas y agricultores que según las autoridades solo ocasionó afectaciones “focalizadas” en algunos estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora, México, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Las protestas se dan a cuatro meses de las movilizaciones y bloqueos viales que realizaron también agricultores y transportistas contra la inseguridad y una legislación sobre el agua y para exigir incrementos en los precios del maíz y el trigo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el paro promovido por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ocasionó afectaciones en 11 estados donde se reportaron bloqueos viales parciales y totales. Según las autoridades en las protestas participaron 575 personas y 161 vehículos. Los promotores de la protesta habían llamado a manifestaciones en al menos 20 estados.

Medios locales reportaron la presencia de camiones de carga y tractores bloqueando algunas vías y casetas de cobro en los estados de México, Tlaxcala, Sinaloa, Chihuahua, entre otros, donde se registraron largas filas de vehículos.

“Siguen asesinando y siguen robando los vehículos, los tráileres, y secuestrando a los choferes sin que pueda haber una solución, una alternativa a los transportistas”, dijo a medios locales Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, al reclamar a las autoridades el incremento de la inseguridad en las carreteras mexicanas que según el dirigente ha ocasionado la muerte de al menos “20 transportistas” en lo que va del año.

Rodríguez aseguró que los productores mexicanos enfrentan un problema “muy grave” por el descenso de la producción, las “importaciones desleales”, la sequía y los “bajos precios de nuestras cosechas”.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación expresó que las demandas de los transportistas y agricultores han sido atendidas por el gobierno en las diferentes mesas de diálogo que se han instalado en los últimos meses, e hizo un llamado a evitar acciones que afecten a terceros y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación.

Esa postura fue ratificada más temprano por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó en su conferencia matutina que “no vemos razón para las movilizaciones” y recordó que su gobierno ha otorgado apoyos a más de 40.000 productores.

Sheinbaum dejó entrever que las movilizaciones tendrían una motivación política. “Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos, que cada quien tome sus conclusiones”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter