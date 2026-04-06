Transportistas y productores elevan presión ante inseguridad y bloquean vías en 11 estados de México

Así se desarrolló la primera jornada del paro nacional convocado por asociaciones de transportistas y agricultores que según las autoridades solo ocasionó afectaciones “focalizadas” en algunos estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora, México, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Las protestas se dan a cuatro meses de las movilizaciones y bloqueos viales que realizaron también agricultores y transportistas contra la inseguridad y una legislación sobre el agua y para exigir incrementos en los precios del maíz y el trigo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el paro promovido por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ocasionó afectaciones en 11 estados donde se reportaron bloqueos viales parciales y totales. Según las autoridades en las protestas participaron 575 personas y 161 vehículos. Los promotores de la protesta habían llamado a manifestaciones en al menos 20 estados.

Medios locales reportaron la presencia de camiones de carga y tractores bloqueando algunas vías y casetas de cobro en los estados de México, Tlaxcala, Sinaloa, Chihuahua, entre otros, donde se registraron largas filas de vehículos.

“Siguen asesinando y siguen robando los vehículos, los tráileres, y secuestrando a los choferes sin que pueda haber una solución, una alternativa a los transportistas”, dijo a medios locales Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, al reclamar a las autoridades el incremento de la inseguridad en las carreteras mexicanas que según el dirigente ha ocasionado la muerte de al menos “20 transportistas” en lo que va del año.

Rodríguez aseguró que los productores mexicanos enfrentan un problema “muy grave” por el descenso de la producción, las “importaciones desleales”, la sequía y los “bajos precios de nuestras cosechas”.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación expresó que las demandas de los transportistas y agricultores han sido atendidas por el gobierno en las diferentes mesas de diálogo que se han instalado en los últimos meses, e hizo un llamado a evitar acciones que afecten a terceros y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación.

Esa postura fue ratificada más temprano por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó en su conferencia matutina que “no vemos razón para las movilizaciones” y recordó que su gobierno ha otorgado apoyos a más de 40.000 productores.

Sheinbaum dejó entrever que las movilizaciones tendrían una motivación política. “Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos, que cada quien tome sus conclusiones”.

FUENTE: AP