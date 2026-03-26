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Transportistas públicos y gobierno boliviano dialogan en segundo día de huelga

LA PAZ, Bolivia (AP) — En el segundo día de una huelga del transporte público de la ciudad de La Paz y la vecina El Alto, los choferes aceptaron dialogar con el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y pidieron una revisión de la calidad de la gasolina tras la afectación a sus vehículos.

Las calles de ambas ciudades quedaron sin autobuses y la población se amontonó en el teleférico, un medio de transporte alternativo, donde se registraron largas filas.

“Estamos presentes todas la federaciones y vamos a pedir que un ente internacional pueda verificar la gasolina que se está vendiendo en el país”, dijo el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, a periodistas.

El gobierno conformó una comisión para reunirse con los dirigentes de los sindicatos del transporte liderada por los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Economía, José Gabriel Espinoza.

“Nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo para lograr un adecuado abastecimiento de combustible”, mencionó Espinoza.

Las negociaciones se dan en medio de la expectativa de los bolivianos por el partido por el repechaje mundialista de Bolivia contra Surinam en México. En varias calles céntricas se instalaron pantallas gigantes y muchas personas vestían la camiseta verde.

A través de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el país andino importa el combustible necesario para satisfacer la demanda interna.

La petrolera estatal inició a principios de marzo el registro digital de vehículos que fueron afectados por gasolina de mala calidad para resarcir a los choferes.

Pero los transportistas denuncian que el pago del resarcimiento está retrasado. El perjuicio también ha alcanzado a automóviles privados.

El gobierno y la petrolera denunciaron un sabotaje sin identificar a los autores. En tanto, una comisión del Legislativo inició una investigación de los contratos de provisión de combustible.

Paz casi duplicó e l precio de la gasolina a fines de diciembre atacando uno de los problemas que mermaban las reservas. La población boliviana aceptó la medida que dejó atrás las largas filas ante las gasolineras que se produjeron el año pasado.

FUENTE: AP

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