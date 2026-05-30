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Transportan cadáver de ballena a Dinamarca tras intento fallido de rescatarla

ANHOLT, Dinamarca (AP) — El cadáver de una ballena jorobada, cuya vida y muerte cautivaron a los alemanes durante meses mientras el mamífero quedaba varado en el mar Báltico, fue arrastrado el sábado hasta una playa danesa después de dos semanas en las que el cuerpo permaneció en aguas poco profundas.

La ballena frente a Poel, Alemania, el 22 de abril del 2026. (Philip Dulian/dpa via AP)
La ballena frente a Poel, Alemania, el 22 de abril del 2026. (Philip Dulian/dpa via AP) AP

La ballena había recibido los apodos de “Timmy” y “Hope”, mientras medios alemanes enviaban alertas y actualizaban blogs en vivo con información sobre su salud desde que fue avistada por primera vez frente a la costa alemana el 3 de marzo.

La ballena fue hallada muerta el 14 de mayo, varada justo frente a la pequeña isla de Anholt, en el Kattegat, el amplio estrecho entre Dinamarca y Suecia que conecta el mar Báltico con el mar del Norte.

La muerte de la ballena puso fin a meses de un espectacular y polémico operativo de rescate que culminó el 2 de mayo, cuando el mamífero fue transportado hacia el Mar del Norte en una barcaza, en un último intento por guiarlo de regreso a su hábitat natural en el océano Atlántico.

El cadáver será examinado la próxima semana para determinar la causa de la muerte, según la Agencia Danesa de Protección Ambiental.

El medio danés “News5” publicó el sábado una transmisión en vivo del cadáver siendo arrastrado hasta la orilla mediante un cable sujeto a un camión en la playa.

No está claro por qué nadó hacia el Mar Báltico, que está lejos de su hábitat y para el que no estaba adaptada, aunque algunos expertos indicaron que pudo haberse desorientado mientras nadaba tras un banco de arenques o durante la migración.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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