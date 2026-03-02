americateve

Trae Young se alista para su debut con los Wizards el jueves, con minutos limitados

WASHINGTON (AP) — Trae Young parece estar listo para hacer su primera aparición con los Wizards de Washington el jueves.

ARCHIVO - Trae Young, centro, de los Wizards de Washington, observa desde la banca durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Clippers de Los Ángeles, el 19 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) AP

Young publicó en Instagram una foto suya entrenando con indumentaria de los Wizards y le añadió la fecha “3/5”. Los Wizards tienen previsto recibir a Utah esa noche.

Consultado más tarde el lunes sobre el plan antes de que Washington recibiera a Houston, el entrenador Brian Keefe indicó que el base se encaminaba a estar listo para jugar contra el Jazz. Señaló que probablemente Young estaría limitado a unos 17 a 20 minutos, en su mayoría en la primera mitad.

Young disputó 10 partidos con los Hawks de Atlanta esta temporada, con promedios de 19,3 puntos y 8,9 asistencias, antes de quedar fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps. Los Wizards lo adquirieron a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert en enero.

FUENTE: AP

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

