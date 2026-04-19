americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tottenham denuncia a la policía abuso racista contra el defensor Kevin Danso

LONDRES (AP) — Tottenham condenó lo que el club describió como un “racismo vil y deshumanizante” dirigido al defensor Kevin Danso el domingo, tras el empate 2-2 con Brighton en la Liga Premier.

Georginio Rutter anota el segundo gol de Brighton para el empate 2-2 contra Tottenham en la Liga Premier, el sábado 18 de abril de 2026, en Londres. (Jordan Pettitt/PA vía AP) AP

El zaguero central austríaco tuvo responsabilidad en el gol del empate de Georginio Rutter en el tiempo añadido para Brighton, y que dejó a Tottenham en la zona de descenso el sábado.

Tottenham indicó que denunció ante la policía los insultos racistas en redes sociales contra Danso.

"Desde el partido de ayer contra Brighton, que se disputó durante el fin de semana No Room For Racism de la Liga Premier, Kevin Danso ha sido, y sigue siendo, objeto de un abuso racista significativo y aberrante en redes sociales”, dijo Tottenham.

“Hemos escuchado y visto un racismo vil y deshumanizante. Un comportamiento que, sin duda, constituye un delito. No será tolerado”, agregó el club de Londres.

Tottenham afirmó que “impulsará la acción más contundente posible contra todas y cada una de las personas que identifiquemos”.

“Kevin cuenta con nuestro apoyo total e incondicional como jugador y como persona. Nadie en este club estará jamás solo frente a esto”, recalcó.

La Liga Premier emitió un comunicado en X en apoyo a Danso, y advirtió que “cualquier persona identificada y declarada culpable de discriminación afrontará las consecuencias más severas posibles, incluidas prohibiciones de acceso a los clubes y acciones judiciales”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter