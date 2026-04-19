Tottenham denuncia a la policía abuso racista contra el defensor Kevin Danso

El zaguero central austríaco tuvo responsabilidad en el gol del empate de Georginio Rutter en el tiempo añadido para Brighton, y que dejó a Tottenham en la zona de descenso el sábado.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LONDRES (AP) — Tottenham condenó lo que el club describió como un “racismo vil y deshumanizante” dirigido al defensor Kevin Danso el domingo, tras el empate 2-2 con Brighton en la Liga Premier.
El zaguero central austríaco tuvo responsabilidad en el gol del empate de Georginio Rutter en el tiempo añadido para Brighton, y que dejó a Tottenham en la zona de descenso el sábado.
Tottenham indicó que denunció ante la policía los insultos racistas en redes sociales contra Danso.
"Desde el partido de ayer contra Brighton, que se disputó durante el fin de semana No Room For Racism de la Liga Premier, Kevin Danso ha sido, y sigue siendo, objeto de un abuso racista significativo y aberrante en redes sociales”, dijo Tottenham.
“Hemos escuchado y visto un racismo vil y deshumanizante. Un comportamiento que, sin duda, constituye un delito. No será tolerado”, agregó el club de Londres.
Tottenham afirmó que “impulsará la acción más contundente posible contra todas y cada una de las personas que identifiquemos”.
“Kevin cuenta con nuestro apoyo total e incondicional como jugador y como persona. Nadie en este club estará jamás solo frente a esto”, recalcó.
La Liga Premier emitió un comunicado en X en apoyo a Danso, y advirtió que “cualquier persona identificada y declarada culpable de discriminación afrontará las consecuencias más severas posibles, incluidas prohibiciones de acceso a los clubes y acciones judiciales”.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter