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Toronto se afianza en el sexto puesto del Este mientras Nueva Orleans suma su 4ta derrota al hilo

TORONTO (AP) — Scottie Barnes anotó 23 puntos y repartió 12 asistencias, Jakob Poeltl sumó 18 unidades y capturó 11 rebotes, y los Raptors de Toronto vencieron 119-106 a los Pelicans de Nueva Orleans el viernes por la noche.

Sandro Mamukelashvili, centro derecha, de los Raptors de Toronto, retaca el balón frente a Derik Queen (22), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de marzo de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
Sandro Mamukelashvili, centro derecha, de los Raptors de Toronto, retaca el balón frente a Derik Queen (22), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de marzo de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

RJ Barrett, Sandro Mamukelashvili y J’Kobe Walter también aportaron 18 tantos cada uno para los Raptors, y Brandon Ingram añadió 13.

Zion Williamson anotó 22 puntos para Nueva Orleans con nueve de 13 en tiros de campo y cuatro de cuatro desde la línea de tiros libres. Saddiq Bey agregó 19 puntos.

Los Raptors ganaron por segunda vez en tres partidos para mantenerse en el sexto puesto de la Conferencia Este, con un juego completo de ventaja sobre los 76ers de Filadelfia, que no jugaron. Los seis mejores equipos avanzan automáticamente a los playoffs en cada conferencia.

Los Pelicans sufrieron su cuarta derrota consecutiva en general y la quinta seguida como visitantes. No contaron con sus máximos anotadores Trey Murphy III (tobillo) y Dejounte Murray (tendón de Aquiles). Immanuel Quickley (tendón de Aquiles) no estuvo en la alineación de Toronto.

Tras una racha de 25-8 al inicio del segundo cuarto, los Raptors se fueron al descanso con una ventaja de 59-44. Toronto mantuvo su delantera de 15 puntos tras el tercer periodo.

Los Raptors jugaron con dos días de descanso después de una gira de cinco partidos como visitantes que concluyó en Los Ángeles el miércoles.

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