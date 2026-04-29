Tornado en Texas deja 5 heridos, edificios derrumbados y casas sin techo

Varias personas retiran escombros tras el paso de una tormenta en Mineral Wells, Texas, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Funcionarios locales manifestaron que temieron lo peor cuando vieron el martes cómo varios edificios se derrumbaban mientras una poderosa tormenta azotaba Mineral Wells, hogar de unas 15.000 personas al oeste de Dallas.

“Estamos muy agradecidos de que no haya habido pérdida de vidas en el suceso de ayer”, declaró el alcalde Regan Johnson el miércoles en una conferencia de prensa. “Cuando ves la destrucción que hay aquí, te das cuenta de que eso es realmente asombroso”.

Allison Prater, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth, indicó que el tornado tocó tierra en Mineral Wells con vientos de al menos 193 kilómetros por hora (120 millas por hora). El servicio meteorológico envió un equipo el miércoles para evaluar la destrucción en la localidad, ubicada a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de Dallas.

El clima violento ha afectado a varias partes del sur y de la región centro-norte de Estados Unidos durante la última semana. Dos personas murieron en el norte de Texas el fin de semana pasado cuando varias tormentas eléctricas generaron tornados destructivos, y un hombre de Michigan falleció el lunes por la caída de un árbol que se desplomó durante una tormenta.

El martes, una tormenta de granizo dañó techos, tragaluces y vehículos estacionados en un zoológico de Springfield, Missouri, y también mató a una de sus grandes aves. Una emú hembra llamada Adam murió por un traumatismo craneal mientras caía granizo en el Zoológico Dickerson Park, informó el miércoles el portavoz Joey Powell.

Podían registrarse tormentas más severas el miércoles en el Sur y en varias partes del Atlántico medio. El servicio meteorológico señaló que había una ligera probabilidad de vientos dañinos y granizo de gran tamaño en distintas zonas de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama.

En Mineral Wells, funcionarios locales hablaron con reporteros el miércoles frente a restos de madera astillada, árboles caídos y otros escombros esparcidos por una subdivisión residencial.

El jefe de bomberos Ryan Dunn informó que cinco personas heridas en la tormenta acudieron a un hospital para recibir tratamiento. Otras fueron atendidas por los equipos de primera respuesta por lesiones menores.

“Cuando llegamos al lugar, notamos que había muchos escombros, muchos techos arrancados”. relató Dunn, “Y luego empezamos a ver cómo los edificios se derrumbaban”.

Dunn señaló que la mayor parte del área alcanzada por el tornado se utiliza con fines comerciales e industriales, aunque algunas viviendas también resultaron dañadas. Autoridades locales indicaron que al menos dos fabricantes sufrieron daños considerables.

Uno de ellos fue Ventamatic, que fabrica grandes ventiladores y otros equipos de ventilación en Mineral Wells. La empresa indicó en su sitio web que los empleados evacuaron antes de la tormenta y que ninguno resultó herido. Las operaciones se suspendieron el miércoles “debido a daños severos y riesgos de seguridad en curso”, señaló la compañía.

Más de 9.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad en todo Texas la tarde del miércoles, según el sitio de seguimiento PowerOutage.us. Cerca de 230 de esos cortes se registraban en el área de Mineral Wells.

Las autoridades de Mineral Wells declararon un estado local de desastre e impusieron un toque de queda nocturno que seguirá vigente el miércoles, informó el jefe de policía Tim Denison.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP