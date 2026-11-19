Una persona toma una foto de las nubes de tormenta sobre Griffith Park, en Los Ángeles, el 19 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

En teoría, esta es la estación seca en Florida, que va de octubre a mayo.

Pero hasta ahora, ha sido todo lo contrario.

“Nunca había visto algo así en Florida”, apuntó Jazmin Foster, que lleva ocho años viviendo en su casa en Melbourne.

Las tormentas arrojaron más de 43 centrímetros (casi 17 pulgadas) de lluvia en 48 horas en la zona de Fort Lauderdale, según los totales preliminares del Servicio Meteorológico Nacional. Lugares como Fort Lauderdale, Melbourne y West Palm Beach han registrado su noviembre más lluvioso del que se tenga constancia, indicó la agencia.

Las de esta semana se han visto alimentadas por persistentes altas presiones sobre Virginia y por un sistema de bajas presiones y un frente estacionario asociado en el golfo de México, que en conjunto han impulsado un flujo constante de mar a tierra a través de la península de Florida. Se espera que las lluvias intensas y las inundaciones repentinas persistieran hasta el viernes, y que posiblemente se desplacen hacia el norte, hacia las Carolinas y la costa atlántica media durante el fin de semana, señaló el servicio meteorológico.

Decenas de caballos y otros animales, atrapados en un centro ecuestre

Las tormentas golpearon directamente el condado de Brevard el jueves. Personas con remolques se adentraron en aguas que les llegaban a las rodillas para rescatar a decenas de caballos y otros animales en el Blue Lake Equestrian Center, un refugio para animales en Cocoa. Los animales fueron trasladados a un pasto seco en otro lugar.

Los equipos de emergencias realizaron casi 100 rescates en aguas profundas en todo el condado, y la cifra seguía en aumento, de acuerdo con el jefe de la policía, Wayne Ivey. La ciudad de Palm Bay ordenó evacuaciones obligatorias para algunos residentes de una comunidad de casas móviles. Se abrieron refugios para los residentes obligados a abandonar sus hogares.

El agua inundó la casa de Foster el jueves, dos semanas después de otras inundaciones. Contó que la reclamación presentada al seguro por ese episodio fue rechazada.

“¿Dónde está FEMA? ¡Varias personas aquí en Brevard necesitan ayuda! ¡Sé de otra gente que está peor que nosotros!”, dijo Foster a The Associated Press a través de las redes sociales.

Se ha movilizado a casi 200 efectivos de la Guardia Nacional de Florida, con 50 vehículos para aguas profundas, informó la División de Gestión de Emergencias. Otras agencias que respondieron incluyeron a unos 235 agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Salvaje de Florida.

Cerca de Cocoa, el río St. Johns superó su nivel récord de inundación establecido en 1953 y se espera que se mantenga al menos 60 cms (2 pies) por encima del nivel de desbordamiento hasta comienzos de la próxima semana, según el servicio meteorológico.

Cyndy Paulin vio un pez nadando por su calle anegada en Cocoa el jueves, y su aventurera nieta de 5 años jugó en el agua. Sacó una pequeña tabla tipo bodyboard y se subió, pero de inmediato se hundió y quedó empapada.

“Se divirtió muchísimo”, contó Paulin.

El Niño no se irá pronto

Las tormentas son un efecto derivado de El Niño, el calentamiento natural del Pacífico cerca del ecuador que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo.

Los meteorólogos indicaron que se espera que las condiciones de El Niño persistan hasta la primavera, lo que significa que el clima extremo y húmedo en Florida y California probablemente continuará durante el invierno.

“Eso es lo que dicen los modelos de pronóstico", señaló Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections. "El invierno ni siquiera ha llegado todavía, seguimos en noviembre. Y es probable que la situación se vuelva aún más intensa. Y con temperaturas oceánicas récord tanto frente a la costa de California como frente a la costa de Florida, vamos a ver aguaceros muy intensos”.

En julio, funcionarios de Naciones Unidas advirtieron que El Niño agravaría la acelerada crisis climática mundial, impulsada por la quema de carbón, petróleo y gas natural.

Ken Evans, que reside desde hace mucho en Pompano Beach, dijo que ha visto lluvias más intensas y un empeoramiento de las inundaciones, especialmente en los últimos cinco años.

El martes por la noche quedó atrapado en su camioneta en la Interestatal 95 al norte de Miami durante un intenso aguacero con granizo que inundó muchas carreteras.

“Esto es absolutamente un ciclo completamente nuevo, y un ciclo por el que deberíamos estar muy preocupados”, señaló.

California soporta más inundaciones

Las cifras preliminares mostraron que una zona de Los Ángeles recibió más de 7,5 cms (3 pulgadas) de lluvia durante un período de 12 horas que terminó el jueves, de acuerdo con el servicio meteorológico. Algunos conductores se vieron obligados a abandonar sus autos, que se averiaron en medio de las crecidas.

Más de 200 vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se retrasaron el jueves —el equivalente a alrededor del 12% del tráfico aéreo total—, pero solo se produjeron un puñado de cancelaciones, según Flightradar24.

Al sur de la península de Monterey, deslizamientos de rocas y lodo en Big Sur obligaron al cierre de más de 64 kilómetros (40 millas) de la Carretera 1 a lo largo de la costa del Pacífico.

En West Oakland, Adriana Uchishiba se despertó asustada el miércoles después de encontrar que su cama flotaba en su habitación, en una vivienda anegada. Un calefactor seguía enchufado y podía sentir las corrientes eléctricas en el agua.

Un trabajador de mantenimiento llevó deshumidificadores y una bomba de succión de agua para retirar el agua, y Uchishiba espera que hayan actuado con la suficiente rapidez para evitar moho y hongos. Sus amigos la han ayudado a limpiar y se llevaron la ropa a casa para lavarla, pero ella y su compañera de piso tienen que conseguir camas, mantas y libros nuevos, dijo.

“Si no fuera por mis amigos que vinieron... este lugar todavía estaría bajo el agua”, manifestó.

Vigilando el cielo — y el oleaje — la semana de Acción de Gracias

Un sistema de bajas presiones no tropicales que se espera que se forme el viernes podría convertirse en una tormenta subtropical o tropical a lo largo de la costa del sureste de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Las costas del sureste y del Atlántico medio deberían esperar vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras hasta comienzos de la próxima semana.

En el sur de California, el servicio meteorológico indicó que se espera que mareas extremadamente altas de más de 2,4 metros (8 pies) continúen hasta la próxima semana.

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Los periodistas de The Associated Press Amy Taxin en Santa Ana, California, y Jessica Hill en Las Vegas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP