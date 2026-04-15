Tormentas eléctricas azotan Michigan y dañan 2 pistas de hielo y otras estructuras

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional evaluaban los daños en lugares como Ann Arbor para determinar si uno o más tornados tocaron tierra, pero hasta la mañana del miércoles no se había confirmado ninguno. En cambio, los daños parecen haber sido causados por una línea de tormentas eléctricas que entró a Michigan desde Iowa, Wisconsin e Illinois, señaló la meteoróloga Sara Schultz.

Se reportó una ráfaga de viento de 112,6 km/h (70 mph) a la 1:49 de la mañana del miércoles en el estadio de fútbol americano de la universidad, mientras que se registraron ráfagas de 111 km/h (69 mph) y 99,7 km/h (62 mph) en el Aeropuerto Willow Run y el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, indicó Schultz. Otra ronda de fuertes tormentas con vientos potencialmente dañinos avanzaba hacia la zona el miércoles desde varios estados del oeste.

Algunos edificios de escuelas públicas en Ann Arbor sufrieron daños estructurales y muchos se quedaron sin electricidad. “El paso seguro para peatones y autobuses está en riesgo en gran parte de la ciudad debido a la caída de cables eléctricos, inundaciones, roturas de tuberías principales de agua, fugas de gas y árboles derribados y escombros”, escribió el distrito el miércoles en su página de Facebook.

Las escuelas y oficinas del distrito cerraron el miércoles debido a lo que funcionarios describieron como una interrupción de fibra que afecta los sistemas de incendios, telefonía y cámaras, así como el acceso a los edificios. Hasta el momento, se desconoce si la interrupción de fibra está relacionada con la tormenta.

El alcalde de Ann Arbor, Christopher Taylor, dijo que ingenieros estructurales evaluaban los daños en un muro de la pista de hielo del Veterans Memorial Park de la ciudad. Parte del techo de la pista de hielo Yost de la universidad fue arrancado.

A dos cuadras de donde trabajadores de servicios públicos lidiaban con piezas retorcidas de metal esparcidas en el suelo afuera de Yost, Seungjun Lee se sentía afortunado. Un enorme árbol frente a la casa alquilada que comparte con otras seis personas apenas rozó su dormitorio en el piso superior cuando la tormenta lo arrancó de raíz.

“Si el árbol hubiera caído un par de pies más, yo no estaría aquí”, afirmó Lee, un estudiante de 20 años que estudia el tercer año en la Universidad de Michigan. “Estaría en el hospital. Así que me siento muy afortunado de que… el techo lo haya detenido”.

Lee y sus compañeros de casa se despertaron por una sirena y luego por una alerta que sonó en sus teléfonos entre la 1 y las 2 de la mañana, instándolos a buscar refugio.

“En cuanto salí, todos los demás salían de sus habitaciones y decían: ‘¿Qué está pasando? Esto es una locura’”, relató Lee, de Ridgewood, Nueva Jersey. “Y luego miramos por la ventana: este árbol simplemente se cayó. Así que dijimos: ‘Oh, demonios’”.

Luego, un amigo del otro lado de la calle se acercó para ver cómo estaban.

“Él dijo: ‘¿Escucharon lo de Yost?’ Nosotros dijimos: ‘No’. Estábamos preocupados por nuestra casa. Así que fuimos caminando, lo revisamos y dijimos: ‘Es una locura’”, señaló Sam Zaruba, de 20 años y estudiante de tercer año de Grand Rapids, Michigan.

Sobre las clases del miércoles, Zaruba dijo que no irá. Pero su compañero de casa Gautam Nigam, un estudiante de tercer año de 21 años, también de Grand Rapids, sí tiene que hacerlo.

“Hoy tengo una presentación final”, dijo.

Las tormentas dejaron caer hasta 6,3 centímetros (2,5 pulgadas) de lluvia en varias partes del sureste de Michigan, lo que llevó a emitir vigilancias por inundaciones para una gran porción del este de la Península Inferior, el sureste de Michigan, el norte de Indiana y el noroeste de Ohio.

Se emitió un aviso de evacuación a última hora del martes para zonas bajas del condado de Cheboygan, en el noreste de Michigan, tras la ruptura de un dique en la cuenca del río Little Black. La ruptura, en un área al noroeste de Cheboygan y al oeste del lago Hurón, no está relacionada con los esfuerzos para forzar el flujo desde la presa de Cheboygan hacia el lago mientras el nivel del agua sigue subiendo tras días de lluvia y el deshielo de la nieve invernal, informó la oficina de gestión de emergencias del condado en su página de Facebook.

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Williams informó desde West Bloomfield, Michigan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP